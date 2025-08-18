Trakya\'da Konut Satışları Arttı

Trakya'da geçtiğimiz ay toplamda 4 bin 732 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da temmuz ayında konut satışlarına ilişkin verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre Tekirdağ'da 3 bin 620, Edirne'de 566, Kırklareli'nde ise 546 konutun satışı gerçekleşti.

Trakya'da toplamda Temmuz ayında 4 bin 732 konut satılırken, Haziran ayında ise 3 bin 685 konut satılmıştı. - KIRKLARELİ