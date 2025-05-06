Trakya Kuraklık Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Ekonomi

Trakya Kuraklık Tehlikesiyle Karşı Karşıya

TRAKTOD Başkanı, Trakya'da kuraklık nedeniyle buğday rekoltesinin %60-80 düşeceğini belirtti.

06.05.2025 13:52
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TRAKYA Tohumcular Derneği (TRAKTOD) Başkanı İbrahim Toruk, Trakya'nın kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunu, buğdayların aşağıdan kuramaya başladığını belirterek, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde yağmur yağmazsa bizim tahminimiz bu daneler boş kalacak ve Trakya tarihinin en büyük kuraklığı yaşanacak ve rekolte düşüklüğü yaşanacak. Bu da yüzde 60 ile 80 arasında rekolte düşüklüğü olacak. Bu abartı gibi gelebilir ama tecrübelerimize dayanarak söylüyoruz bunu" dedi.

Trakya'da kış aylarında yeterli yağış olmaması nedeniyle, buğdayda kuraklık tehlikesi yaşanıyor. TRAKTOD Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Toruk, Trakya'da 2023 yılında yaşanan kuraklığın bu sene buğdayda yaşandığını söyledi. Toruk, "Kışın çok kurak bir sezon geçti, hava sıcaklığı da çok düşmedi. Bitkiler, özellikle buğday ve arpa kuraklık stresi yaşarken bu sefer 7 Nisan'da bir kar yağdı, karla birlikte don yaptı. Son donlar Trakya'da 27 Şubat'tır. Biz 7-8-9 Nisan'da son don yaşadık. Bunun yaşadığımız zaman zaten kuraklık stresinde olan bitkiler bu sefer soğuk stresine maruz kaldılar. Tam bu arada karın çok az olması, zaten kış kuraklığı geçiren bölge ile ilgili yağışında olmamasından dolayı bitkiler o kar yağışından sonraki 15 günlük sürede gayet güzel geliştiler. Ancak şu anda bütün Trakya Bölgesi'nde teknik ekiplerimizin, bizim gözlemlerimize baktığınız zaman tarlalar çok güzel gözüküyor, yeşil gözüküyor ancak havanın serin gitmesinden dolayı oldu bu. Havaların sıcak gitmesiyle birlikte topraklarda gerçekten çok büyük çatlaklar meydana geldi. Buğdaylar aşağıdan kurumaya başladı ve buğday başları da susuzluk belirtisi olarak yuvarlak hale gelip sivrileşti. Tüm bölgede durum bu" diye konuştu.

'ÇOK BÜYÜK ÇATLAKLAR VAR'

Hava sıcaklığının hızla artmasının büyük problem olduğunu belirten Toruk, şunları söyledi:

"Eğer hava sıcaklıkları hızla artarsa, bitkinin gebelik dönemi ve başakların çıktığı bu dönemde en çok suya ihtiyacı olan dönemde gerçekten büyük problem olacak. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde yağmur yağmazsa bizim tahminimiz bu daneler boş kalacak ve Trakya tarihinin en büyük kuraklığı yaşanacak ve rekolte düşüklüğü yaşanacak. Bu da yüzde 60 ile 80 arasında rekolte düşüklüğü olacak. Bu abartı gibi gelebilir ama tecrübelerimize dayanarak söylüyoruz bunu. Çok büyük çatlaklar var, önümüzde yağış göstermiyor. Acilen yağmura ihtiyacımız var, yağmur olmazsa daneler dolmayacak. Başaklar bu dönemde kalacak, zaten bitkide su stresi olduğu çok belli. Zaten donlar ve şimdide bu kuraklıkla çiftçi büyük darbe yemeye devam ediyor. Yetkililerin şimdiden bazı önlemler almaları gerektiğine inanıyoruz."

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Ekonomi, Sağlık, Tarım, Çevre, Son Dakika

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