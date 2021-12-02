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"Travel Turkey İzmir" 15'inci kez kapılarını açtı - Son Dakika

"Travel Turkey İzmir" 15'inci kez kapılarını açtı

02.12.2021 13:45
"Travel Turkey İzmir" 15'inci kez kapılarını açtı

Bu yıl 15'inci kez kapılarını açan ve Türkiye'nin en büyük turizm fuarlarından "Travel Turkey İzmir", sektörün tüm paydaşlarını İzmir'de topladı.

Bu yıl 15'inci kez kapılarını açan ve Türkiye'nin en büyük turizm fuarlarından "Travel Turkey İzmir", sektörün tüm paydaşlarını İzmir'de topladı.

"Olmak İsteğinizi Her Yer" temasıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED desteğiyle düzenlenen fuarın açılışı, Fuarizmir'de gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, açılışta, İzmir'in kültür, sanat, tarih ve turizm şehri olduğunu belirtti.

Anadolu'nun çok kadim bir medeniyete sahip olduğunun altını çizen Demircan, Anadolu'nun dünyaya söyleyecek sözünün olduğunu dile getirdi.

Turizm sektörünün yeni şekiller aldığını aktaran Demircan, salgınla birlikte bu değişimin hızlandığına dikkati çekti.

Türkiye'nin salgının başından beri aldığı tedbirlerle öne geçtiğine işaret eden Demircan "2020'de turizm sektöründe rakibimiz olan diğer ülkelere kıyasla daha az zarar yaşandı. 2021'de de hızlı bir toparlanma süreci başladı. Yıl sonu hedefimiz 29 milyon turist ve 24 milyar dolar." dedi.

Demircan, Türkiye'nin turizmde çok olan seçeneklerini fırsata çevirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise fuarın Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olduğunu aktardı.

Turizmde eski usullerin eskide kaldığını belirten Bağlıkaya, "Günümüzde artık yepyeni kurallar, yepyeni beklentiler, tüketici davranışları görüyoruz." dedi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için turizmcilerin üzerine görevler düştüğünü aktaran Bağlıkaya, bu anlamda adımların, "müşteri talebi bu yönde" diye değil gelecek nesiller için atılması gerektiğini vurguladı.

Salgın nedeniyle tatil yapan kitlenin sabırsız olduğunu aktaran Bağlıkaya, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen taleple 2022'nin çok daha güzel geçeceğini ifade etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de salgın sonrası turizmde oluşan kötü havanın dağıldığını söyledi.

Gelecek yılda da turizmin yeniden canlanması temennisinde bulunan Köşger, "Türkiye ve İzmir turizmde hak ettiği noktada değil. Salgın öncesi de dahil. İlk 10 olabiliriz ama daha iyi olabiliriz. Sektörün tüm bileşenlerini birliktelik sergileyerek ülkemizi çok daha iyi noktaya taşıyacağına inanıyorum." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de salgın sonrası İzmir'in ve Türkiye'nin dünyadaki turizmdeki payı almak için ellerinden geleni yaptıklarını, fuarda da bunu demek için bir arada olduklarını belirtti.

Fuarın onur konuğu ili olan Edirne'nin Belediye Başkanı Recep Gürkan da tüm paydaşların, turizmi yeniden atağa kaldırmak için arayışta olduğunu söyledi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise "Uluslararası unvanı hakkıyla taşıyan Travel Turkey'de de fuara katılan üyelerimizin 60 metrekareye kadar olan katılım bedellerinin yüzde 50'sini destek kapsamına aldık." dedi.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de salgınla beraber mavi yolculuğa artan talepten bahsetti.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Bugün tekne üreticilerimiz üretimlerini yaparken birkaç yıl sonrasına sipariş alıyor. Marinalarımız dolu. Çeşme, Seferihisar ve Karaburun'da dalış turizmi yükseliyor. Günübirlik teknelerimiz neredeyse yılda 1,5 milyon kişiye hizmet ediyor. Her geçen gün daha fazla kruvaziyer geliyor. 2022 Mart-Nisan aylarında uzun bir aradan sonra ilk kez İzmir'de kruvaziyer demir atacak."

Açılış törenine, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, il ve ilçe belediye başkanları ve turizm temsilcileri de katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi yapıldı.

Fuardan izlenimler

Bu yıl ilk defa Travel Turkey İzmir ile eş zamanlı olarak "TTI Outdoor Fuarı" da düzenleniyor. Salgınla birlikte talebi artan kamp, karavan tatili ürünleri de fuardaki yerini aldı.

Türkiye'nin turizmde öncü şehirlerin stantların yoğun olarak yer aldığı fuara yabancı turistler de katıldı. Uluslararası turizm aktörlerinin buluştuğu etkinlikte 22 il ve 5 ülkeden 500'e yakın katılımcı yer alıyor. Fuarizmir A ve B hollerinde düzenlene etkinliğe 58 ülkeden ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

Sadece son gün vatandaşlara da açık olacak fuar 4 Aralık'ta son bulacak.

TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı ise 2-5 Aralık tarihlerinde halka açık ve ücretsiz olarak C holünde düzenleniyor.

Fuar kapsamında bu yıl ilk kez yer verilen klasik otomobil sergisi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Münir Karaloğlu, Türkiye, Turizm, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Travel Turkey İzmir' 15'inci kez kapılarını açtı - Son Dakika Ekonomi


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