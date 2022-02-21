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Travma sonrası psikolojik ilk yardım, kişinin olaya uyum sürecini hızlandırıyor - Son Dakika

Travma sonrası psikolojik ilk yardım, kişinin olaya uyum sürecini hızlandırıyor

21.02.2022 12:13
Travma sonrası psikolojik ilk yardım, kişinin olaya uyum sürecini hızlandırıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Esra Savaş, psikolojik ilk yardımın, terapi veya tedavi olmadığını belirterek, "Olayı yaşayan kişinin, öncelikli olarak üzerinde hissettiği stresin azaltılması sağlanır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Esra Savaş, psikolojik ilk yardımın, terapi veya tedavi olmadığını belirterek, "Olayı yaşayan kişinin, öncelikli olarak üzerinde hissettiği stresin azaltılması sağlanır. Bu sayede bireyin travma sonrası uyum süreci artar ve hızlanır." ifadelerini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, travmatik etkiler yaratan bu olaylara anında müdahale edilmediğinde daha büyük sorunlar yarattığını kaydetti.

Savaş, psikolojik ilk yardımın, terapi veya tedavi olmadığını belirterek, "Olayı yaşayan kişinin, öncelikli olarak üzerinde hissettiği stresin azaltılması sağlanır. Bu sayede bireyin travma sonrası uyum süreci artar ve hızlanır." ifadelerini kullandı.

AFAD'ın yaptığı açıklamalara göre, 180 ülkenin yer aldığı "En Riskli Ülkeler Endeksi" listesinde Türkiye'nin, 113. ülke konumunda bulunduğunu aktaran Savaş, şunları kaydetti:

"Özellikle 2020 yılında yaşanan doğal afetler, ülkemizde 1940 yılından beri en fazla meteorolojik afetin yaşandığı yıl oldu. Bu durum gösteriyor ki tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ruhsal ve fiziksel ilk yardım hizmetlerine ihtiyaç oldukça büyük. Akut kriz durumunun hemen ardından yapılacak olan ilk durumdaki sıkıntıyı azaltarak uyum sürecini artırmayı hedefleyen psikolojik ilk yardım, kişinin daha fazla zarar görmesini engeller. Psikolojik ilk yardım; afet veya terörizme maruz kalan çocuklar, ergenler, ebeveynler/bakıcılar, aileler ve yetişkinlere, ilk müdahale ekipleri ve diğer afet yardım görevlileri tarafından yapılabilmektedir."

Tıpkı birçok eğitim kurumu tarafından verilen ilk yardım dersleri gibi psikolojik ilk yardım eğitimlerinin de gönüllülük gösteren herkes tarafından alınabildiğini bildiren Savaş, özellikle kriz anlarından hemen sonra uygulanan psikolojik ilk yardımın, kişinin şok anını daha kolay atlatmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Savaş, gerekli eğitimi alan herkesin, psikolog veya psikiyatrist olması fark etmeksizin, uygulayabileceği bu ilk yardım alanı ile şok içinde olan birçok bireye yardım edilebileceğini vurguladı.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Togo Cumhuriyeti, İlk Yardım, Savaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Travma sonrası psikolojik ilk yardım, kişinin olaya uyum sürecini hızlandırıyor - Son Dakika Ekonomi


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