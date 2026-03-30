TREDAŞ\'tan 30 Milyar Lira Yatırım Planı

Trakya'da elektrik dağıtım hizmeti sunan Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), 2026-2030 yıllarında toplam 30 milyar lira yatırımı hayata geçirmeyi planlıyor.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından Tekirdağ'da bir otelde düzenlenen toplantıda, TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ergin, şirket faaliyetleri, bölgedeki elektrik dağıtım yapısı ve hedeflerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya, Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan da katıldı.

Ergin, burada yaptığı konuşmada, 14 yılda Trakya'da 30 milyar lira yatırım gerçekleştirildiğini, gelecek 5 yıllık dönemde de 30 milyar liralık yeni yatırım hamlesi başlattıklarını söyledi. Ergin, böylece 2030 sonuna kadar toplam 60 milyar liralık yatırımın hayata geçirileceğini dile getirdi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde yaklaşık 1,4 milyon aboneye hizmet verdiklerini ifade eden Ergin, "Önümüzdeki dönemde, artan sanayi ve yerleşim dinamiklerine paralel olarak kapasiteyi geliştirmeye devam edeceğiz. 2026-2030 döneminde planladığımız yatırımlar, arz güvenliğini artıran, kesinti sürelerini azaltan ve şebekeyi daha esnek hale getiren bir yapıyı hedefliyor. 14 yılda yaptığımız yatırımı bundan sonraki 5 yılda yapmış olacağız." diye konuştu.

Ergin, bu yıl 224 bin sayaç dönüştürülerek akıllı sayaç sistemine geçiş yapılacağını ifade etti.

Trakya'nın büyüme potansiyeline uyumlu, kesintisiz ve güvenilir enerji altyapısının her zaman öncelikleri olduğunu aktaran Ergin, "Teknolojiyi yalnızca operasyonel verimlilik için değil, sahada görev yapan ekiplerimizin güvenliğini artırmak ve müdahale süreçlerini daha etkin yönetmek için kullanıyoruz." dedi.

Ergin, çevre ve doğa odaklı projelerle kalıcı değer üretmeye odaklandıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"2020 yılından bu yana yürüttüğümüz 'Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi' kapsamında, göç yolları üzerindeki elektrik direklerinde kuşların zarar görmesini önlemeye yönelik uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar 1000 leylek yuvası kurduk. Bakım ve kontrollerini ise dron destekli teknolojilerle düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. 'Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin' projesi kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış 540 armatürü sahipsiz hayvanlar için mama ve su kaplarına dönüştürdük. Böylece sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmayı ve kaynakların geri dönüşümünü sağlamayı hedefliyoruz."

Programın ardından basın mensupları, TREDAŞ ekipleri tarafından Aşağısevindikli Mahallesi'nde elektrik direğine leylekler için özel platform yerleştirilme işlemini takip etti. Ergin, platform ve göçmen kuşların akıma kapılmaması için yapılan izolasyon çalışmaları ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.