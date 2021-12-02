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Trendyol, kasım kampanyaları sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Trendyol, kasım kampanyaları sonuçlarını açıkladı

02.12.2021 09:51
Trendyol, kasım kampanyaları sonuçlarını açıkladı

Trendyol, kasım ayında gerçekleştirdiği yılın en büyük kampanyaları olan 'Süper İndirim Günleri' ve 'Efsane Günler' sonuçlarını açıkladı.

Trendyol, kasım ayında gerçekleştirdiği yılın en büyük kampanyaları olan 'Süper İndirim Günleri' ve 'Efsane Günler' sonuçlarını açıkladı. Kasım kampanyalarında 112 bin işletme toplam 63 milyon ürünü müşterileriyle buluşturdu. E-ticaret platformundaki işletmelerin satışları bir önceki Kasım ayına göre 2 kat arttı.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu Kasım'da da tüm Türkiye'ye alışveriş festivali yaşattığı 'Süper İndirim Günleri' ve 'Efsane Günler' kampanyalarıyla platformda satış yapan işletmelerin işlerini büyütürken, 112 bin farklı satıcı 63 milyon ürünü müşterileriyle buluşturdu. Kampanyalı ürünlerin satışları normal günlere göre 6 kat arttı. Anlık 2.1 milyon müşteri platformda buluştu.

E- ticaret platformuna kasım ayı boyunca 1.5 milyar ziyaret gerçekleşirken platformdaki, günlük aktif müşteri sayısı 30 milyona ulaştı. Kasım kampanyalarında anlık olarak 2.1 milyon Trendyol müşterisinin platformda buluşmasıyla, yeni bir rekor daha kırılmış oldu.

Üç büyük il dışında en çok satış yapan iller: Kocaeli, Bursa, Aydın

E- ticaret platformunun kasım kampanyalarında en çok satış yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Aydın olurken en fazla siparişin verildiği iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya, Muğla olarak ön plana çıktı.

Kampanyalı ürünlerin satışında 6 kat artış

E- ticaret platformu bu yıl da, müşterilerinin istedikleri ürünlerdeki indirimlerden hızlı haberdar olması için 'favorileme' özelliğini, kampanyalı ürünlere hızlı erişim için ise 'fırsat ürünü etiketlerini' kullandı. 16 milyon ürün kasım kampanyalarına dahil olurken, indirimli ürünlerin satışı normal günlere göre 6 kat arttı.

Çok satan ürünler

Kasım kampanyaları döneminde e-ticaret platformundan en fazla satın alınan ürünler arasında sweatshirt, bot, bebek bezi, bluetooth kulaklık ve ayak maskesi yer aldı.

Trendyol Hızlı Market ve Yemek de Kasım kampanyalarını müşterilerle buluşturdu

Yenilikçi uygulamalarla kullanıcılara fayda oluşturmayı amaçlayan e-ticaret platformu, bu yıl ilk kez Hızlı Market ve Yemek'e özel hazırladığı Kasım kampanyalarını da müşterileriyle buluşturdu. Trendyol Yemek kasım ayı verilerine göre Kasım'da en çok sipariş edilen 5 ürün; lahmacun, burger, Adana dürüm, köfte ve tantuni dürüm olurken yüzde 68 artışla köfte büyüme şampiyonu oldu. Trendyol Hızlı Market Kasım datalarına göre en fazla sipariş edilen ürünler ise sırasıyla yerli muz, patates, havuç, yarım yağlı süt ve maydanoz oldu.

19 farklı Avrupa ülkesinde 50 binden fazla ürün satıldı

Türkiye'deki yerli üreticileri Avrupa'daki müşterileriyle buluşturan e-ticaret platformunun, kasım ayında yurt dışı operasyonlarında aldığı sonuçlar da başarılı oldu. Başta Almanya, Hollanda, İtalya olmak üzere 19 farklı Avrupa ülkesinde 50 binden fazla ürün satışı gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Trendyol, kasım kampanyaları sonuçlarını açıkladı

Trendyol, Türkiye, Kasım, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trendyol, kasım kampanyaları sonuçlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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