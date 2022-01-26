Trendyol'dan taşıyıcı iş ortakları ile ilgili kamuoyuna yansıyan sürece ilişkin açıklama Açıklaması

Trendyol, taşıyıcı iş ortakları ile ilgili kamuoyuna yansıyan sürece ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul'da aracıyla kendi namına çalışan sözleşmeli Trendyol teslimatçılarının, ücret zammının düşük olduğu gerekçesiyle Maslak'taki merkeze giderek kontak kapattığı iddiaları kamuoyuna yansımıştı.

Konuya ilişkin Trendyol'dan yapılan açıklamada ise şirketin iş ortaklarının memnuniyetini her şeyin önüne koyduğu belirtildi. Trendyol açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki mevcut iş modelimiz doğrultusunda, taşıyıcı iş ortaklarımıza taşıdıkları paket başına ödeme yapılmakta, 'iş ortağı destek paketleriyle' de aylık hak edişlerinin belli bir seviyenin üzerinde kalması sağlanmaktadır. 2022 yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam hakedişinin aylık en az 12 bin 500 TL+KDV olması, iş ortaklarımızın da beklentilerini karşılar şekilde, garanti altına alınmıştır.

Mevcut iddialarda ise sadece 'iş ortağı destek paketleri'nde geçerli olan hizmet bedeli artış oranı ön plana çıkarılmıştır. Tek başına bu oran üzerinden değerlendirme yapmak eksik ve yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Trendyol tüm iş ortaklarının memnuniyetini her şeyin önüne koyan bir şirkettir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgi ve takdirlerine saygıyla sunarız."