Trendyol ve Ortaklar Yeni Finansal Teknoloji Platformu Kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trendyol ve Ortaklar Yeni Finansal Teknoloji Platformu Kuruyor

Trendyol ve Ortaklar Yeni Finansal Teknoloji Platformu Kuruyor
16.07.2025 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol, Baykar, ADQ ve Ant International Türkiye'de yeni nesil finansal teknoloji platformu için MoU imzaladı.

Trendyol, Baykar, ADQ ve Ant International, Türkiye pazarına yönelik yeni nesil bir finansal teknoloji platformu kurmak amacıyla mutabakat zaptı (MoU) imzaladı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu Trendyol, insansız hava aracı üreticisi Baykar, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım fonu ADQ, küresel dijital ödeme sistemleri ve finansal teknoloji sağlayıcılarından Ant International, stratejik işbirliğine imza attı.

Taraflar, Türkiye'de yeni finansal teknoloji platformu oluşturmak amacıyla MoU imzaladı. İmza törenine, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Alibaba Grubu Başkanı Michael Evans, ADQ Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla ve Ant International Finans Direktörü (CFO) Yi Zhou katıldı.

Stratejik işbirliği kapsamında e-ticaret, finansal teknolojiler, geleneksel ve dijital bankacılık, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlardaki farklı uzmanlıkların bir araya gelmesiyle, perakende ve KOBİ finansmanından mevduat ve yatırım ürünlerine, dijital ödeme sistemlerinden sigorta işlemlerine kadar geniş bir yelpazede entegre finansal hizmetler sunacak bir platform geliştirilecek.

Türkiye'de geliştirilecek yapay zeka ve finansal teknolojilerin entegre edilmesiyle kurulacak bu yeni girişimle, bireylerin ve küçük işletmelerin finansmana erişim süreçleri kolaylaştırılacak. Platformun, resmi kurumların onaylarının ardından gelecek aylar içinde hayata geçmesi planlanıyor.

"Örnek bir model oluşturacağına inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Çağlayan Çetin, bu işbirliğinin Türkiye ekonomisinin dijital dönüşümünü hızlandıracağına ve teknoloji tabanlı finansal çözümler alanında örnek bir model oluşturacağına inandıklarını belirtti.

Çetin, "Güçlü data analizi yetkinliklerimizle, başta 250 bin satıcımız olmak üzere şirketlerin e-ticaret ve e-ihracat potansiyellerini güçlendirmek için finansal hizmetleri daha erişilebilir hale getirmeyi, ülke ekonomisine sürdürülebilir ve kalıcı katkılar sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Haluk Bayraktar da şirketlerinin dünya standartlarındaki yapay zeka ve siber güvenlik yetkinliğiyle, Trendyol'un e-ticaret deneyimi ve Ant'ın fintek konusundaki küresel birikimini birleştirerek, finansal teknolojiler alanına katma değer sağlamak amacıyla bu işbirliğinin paydaşı olduklarını aktardı.

Yapay zekanın sektörler arasında köprü görevi gördüğünü ve farklı alanları ortak bir zeminde buluşturduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu ortaklıkla, Baykar'ın yapay zeka çözümleri ve güçlü altyapısını, Trendyol'un geniş kullanıcı tabanı ve finansal teknolojilerdeki deneyimiyle birleştiriyoruz. Amacımız, daha hızlı, güvenilir ve herkes için erişilebilir çözümler geliştirmek. Risk yönetimi ve güvenlik konularında yüksek standartları esas alarak, tamamen yerli bir finansal teknoloji altyapısı oluşturacağız. Bu önemli adımın, Milli Teknoloji Hamlesi'ne güç katmasını diliyorum. Katkı sunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Michael Evans ise Türkiye'ye duydukları güvenin ispatı niteliğindeki bu stratejik işbirliğiyle, Türkiye'ye çok değerli bir yatırım ve yenilikçi bir finansal teknoloji platformu kazandırılacağını dile getirdi.

Evans, "Türkiye'deki bireysel ve kurumsal müşterilerin erişeceği yenilikçi, güvenilir ve erişilebilir dijital finansal hizmetlerin, yalnızca kullanıcıların günlük hayatına değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve finansal ekosistemin gelişimine önemli ölçüde değer katacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mansour AlMulla da Türkiye'nin dinamik ekonomisinin ve büyüyen dijital ortamının, tüm sektörler için önemli fırsatlar sunmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bu işbirliği, birbirini tamamlayan yetkinliklere sahip güçlü ortakları bir araya getirerek Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak yenilikçi finansal çözümleri geliştirme yönündeki ortak amacı yansıtıyor." görüşünü paylaştı.

Yi Zhou ise Türkiye'nin genç ve dijitalleşme odaklı nüfusu ve gelişmiş e-ticaret sektörüyle küresel dijital ekosistemleri için çok değerli bir yere sahip olduğuna değinerek, "Benzer bakış açısına sahip ortaklarla, yapay zeka ve blockchain başta olmak üzere en son teknolojilerimizle bu dinamik dijital ekonomiye yönelik kapsayıcı dijital finansal çözümler geliştireceğimiz için heyecan duyuyoruz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Trendyol, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trendyol ve Ortaklar Yeni Finansal Teknoloji Platformu Kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Korkunç ölüm Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu Korkunç ölüm! Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu
Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı
İstanbul’da 15 Temmuz anması Üst düzey isimler katıldı İstanbul'da 15 Temmuz anması! Üst düzey isimler katıldı
15 Temmuz’un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi 15 Temmuz'un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
Yalova’da arazi yangını Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi Yalova'da arazi yangını! Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
Kocaeli’ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı Kocaeli'ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı

18:22
Netanyahu’nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
17:42
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
17:19
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam’da kalıp Suriye’nin her karış toprağını savunacağım
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
16:23
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay! Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş
09:16
Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi
Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi
09:08
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
09:05
İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş
İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş
08:48
Adnan Oktar’ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
08:33
Simge Sağın’a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
Simge Sağın'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
08:23
Kılıçdaroğlu, Bahçeli’yi arayıp teşekkür etti
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti
08:13
Marmara’da orman yangınlarıyla mücadele Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
07:54
Tekirdağ ve Çanakkale’de alevlerle mücadele Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 19:42:09. #7.11#
SON DAKİKA: Trendyol ve Ortaklar Yeni Finansal Teknoloji Platformu Kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.