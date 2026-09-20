Tropikal meyveler Karadeniz’i sevdi - Son Dakika
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Tropikal meyveler Karadeniz’i sevdi

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Tropikal meyveler Karadeniz’i sevdi
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Karadeniz ikliminde tropikal meyveler deneme üretimleri sonuç vermeye başladı.

Karadeniz ikliminde tropikal meyveler deneme üretimleri sonuç vermeye başladı. Ordu'da kurulan seralarda tamarillodan mangoya, muzdan ejder meyvesine kadar 20 farklı tropikal meyve üretimleri gerçekleştiriliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde birkaç yıl önce deneme üretimleri amacıyla kurulan serada 20 farklı tropikal meyve üretiliyor.

Bu üretimle Karadeniz ikliminde tropikal ürünlerin yetiştirilebilirliğinin ortaya konulması ve üreticilere alternatif ürün seçenekleri sunulması hedefleniyor.

"Yeni sektörler oluşturuyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, serada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek üretim hakkında bilgi aldı.

Tropik bitki seraları ile yapılabilirliği göstermek istediklerini belirten Başkan Güler, fındık ve kivinin yanı sıra yeni ürünlerin de bölge tarımına kazandırılmasıyla çiftçilere ve yerel ekonomiye yeni fırsatlar oluşturulacağını söyledi.

Ordu'nun topraklarının çok zengin olduğuna vurgu yapan Başkan Güler, şöyle konuştu:

"Ordu'da tarım ve hayvancılığa önem veriyoruz. Seramızda tamamen tropik bölgelerin ürünlerini yetiştiriyoruz. İklim değişikliği dolayısıyla tedbir alarak deneme çalışmaları yapıyoruz. Burada mango, muz, çarkıfelek, ejder meyvesi yetiştiriyoruz. Kahve denemesi yapıyoruz. Bunları yaparak ekonomimize katkıda bulunmak istiyoruz. Burası tüm okullarımıza, ziraat ile uğraşanlara açık. Gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Biz de destek olup bu ürünleri üretmelerine katkı sağlayabiliriz. Fındığın yanı sıra tarım ve hayvancılığın birçok alanında üretim yapabiliriz. Bu çalışmalarla birlikte yeni sektörler oluşturuyoruz. Ordu'nun toprakları çok zengin, insanı çok çalışkan, biz de bu çalışmalarla onlara ön ayak olmak istiyoruz."

20 çeşit ürün yetiştiriliyor

Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde kurulan serada üretimi yapılan ürünler ise şu şekilde:

Mango, avokado, muz, kumkuat, yıldız meyvesi, tamarillo, black sapote, (Çikolata meyvesi), kahve, ejder meyvesi, kaymak ağacı (feijoa), mayer limon, pawpaw, ananas, beyaz çikolata meyvesi (white sapote), naşi armudu, Surinam kirazı, longan, jack fruit, gül elması ve passiflora.

Kaynak: İHA
KaradenizEkonomiÇevreSon Dakika

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