Trump Çiftçilere Tarımsal Destek Müjdesi Verdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump Çiftçilere Tarımsal Destek Müjdesi Verdi

27.03.2026 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, çiftçilere yönelik yeni tarım yasası ve ek destek talep etti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye yeni tarım yasasını bir an önce kabul etmeleri çağrısında bulunurken bir sonraki bütçe tasarısında çiftçiler için ek tarımsal destek talep edeceğinin sözünü verdi.

Trump, Beyaz Saray'da çiftçilere yönelik hitabında, bir önceki yönetimin "ülke tarihindeki en kötü enflasyonla Amerikalı çiftçileri ezdiğini" iddia etti.

Eski Başkan Joe Biden döneminde tarım sektörünün "acımasız kısıtlamalarla felç edildiğini" ve ticaret anlaşmalarının müzakere edilmediğini öne süren Trump, "Biz ise bunun tam tersiyiz. O kadar çok ticaret anlaşmamız var ki, bunlarla ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Daha fazla avukata ihtiyacımız var." diye konuştu.

Trump, artık Amerikalı çiftçilerin Oval Ofis'te "gerçek bir dosta" sahip olduğunun altını çizerek, göreve dönüşünün ilk yılında, tarım gelirlerinin yüzde 20 arttığını söyledi.

Çevre Koruma Ajansının (EPA) su kısıtlamalarını sonlandırdıklarına işaret eden Trump, miras vergisini de ortadan kaldırarak, 2 milyon Amerikan çiftliğini yok olmaktan kurtardıklarını savundu.

Trump, yapılan ticaret anlaşmaları sayesinde Amerikan soya fasulyelerinin Çin'e rekor miktarlarda sevk edildiğini, ayrıca sığır eti, süt ürünleri ve biyoyakıtlar için Asya, Avrupa ve Güney Amerika genelinde daha önce hiç olmadığı kadar geniş pazarlar oluşturduklarını dile getirdi.

"Çiftçilere eşit bir rekabet ortamından çok daha iyisini sunuyorum"

Çiftçilerin yalnızca "eşit bir rekabet ortamı" istediğini vurgulayan Trump, "Önceki yönetim döneminde size gerçekten çok kötü davranılmıştı, sizi savunmayı önemseyen kimse olmadığı için, dünyadan kötü muamele görmüştünüz. Oysa siz, eşit bir rekabet ortamında adil bir şans istiyorsunuz, ben de size tam olarak bunu sağlıyorum. Hatta bence size, eşit bir rekabet ortamından çok daha iyisini sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, tarife gelirlerinden çiftçilere 12 milyar dolarlık destek sağladıklarını anımsatarak, "Kongre'den yeni tarım yasasını bir an önce kabul etmesini talep ediyorum ve bugün, bir sonraki bütçe tasarısında vatansever çiftçilerimiz için ek tarımsal destek talep edeceğime söz veriyorum." diye konuştu.

Her gün çiftçilere destek olmanın yeni yollarını aradıklarını söyleyen Trump, geçen ay, çiftçilerin kendi ekipmanlarını tamir edebilmelerine yönelik yeni bir kural yayımladıklarını hatırlattı.

Çevrecilere "terörist" benzetmesi

Trump, çiftçiler ve tüketiciler için benzin fiyatlarının düşürülmesine yardımcı olmak amacıyla bu hafta yüzde 15 etanol karışımlı benzinin (E15) satışına onay verdiklerini belirterek, E15'in yıl boyunca satışına izin verilmesi için Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı.

Ayrıca, 2026 ve 2027 yılları için geçerli olacak yenilenebilir yakıt standartlarında köklü bir güncellemeyi duyuran Trump, "Size ve tüm ülkeye yaşattıkları inanılmaz. Çevreciler... Yani onlar terörist. Ben onlara çevre teröristleri diyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, Küçük İşletmeler İdaresinin çiftçiler ve gıda tedarikçileri için devasa yeni kredi garantileri başlattığını da belirterek, "Çalışkan çiftçilerimizi, hayvancılıkla uğraşanları ve yetiştiricilerimizi destekliyor, Amerikalıların cebine daha fazla para girmesini sağlıyoruz. Amerikan tarımının altın çağının tam da burada ve şu anda yaşanmakta olduğunu kanıtlayacağız." dedi.

Traktör üreticilerine düşük fiyat çağrısı

Öte yandan Trump'ın çiftçilere hitabında, tören alanında bulunan üç büyük traktör de dikkati çekti. "Sanırım bu bana bir hediye." diyen Trump, ancak hediye kabul etmesine izin olmadığını anlattı.

Trump, buradaki altın renkli traktöre işaret ederek "Ne güzel bir traktör, biri beni düşünmüş. Şuna bakıyorum, bu da güzelmiş, kırmızı, beyaz ve mavi ama biri bununla beni gerçekten çok etkiledi." diye konuştu.

Traktörlere ve kamyonlara yerleştirilmesi dayatılan ve bir servete mal olan "devasa miktardaki saçmalığı" da ortadan kaldıracaklarını belirten Trump, John Deere, Case ve Caterpillar gibi şirketlerin traktör maliyetlerini düşürmesini istedi.

Kaynak: AA

Çiftçilik, New York, Politika, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 22:49:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.