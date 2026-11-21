ABD Başkanı Donald Trump, Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla yaşadığı ilişki dahil evlilik dışı ilişkilerine dair haberlerin ardından Nvidia'daki görevinden ayrılan şirketin eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'a "ikinci bir şans" verilmesi çağrısında bulundu.

Başkan Trump, Asya turunun ardından Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'deki görüşmelerinin ardından ülkeye yönelik çip ihracatı yasaklarını hafifletmeyi düşünüp düşünmediğine dair bir soruyu yanıtlayan Trump, yalnızca eski nesil çiplerin satılmasını istediklerini söyledi.

Trump, Çin'in de çip ürettiğini, ABD'nin bu ülkeye çip satmaması halinde Çin'in kendi çiplerini üreteceğini dile getirdi.

Nvidia'nın en yeni nesil Blackwell çiplerinin Çin'e veya başka ülkelere satılmasını istemediklerini vurgulayan Trump, Blackwell çiplerinin de iki yıl içinde eski teknoloji haline geleceğini ve söz konusu dönemde bu çiplere de daha az önem verileceğini ifade etti.

Trump, ABD'nin çip üretiminde Çin'in yaklaşık 10 yıl ilerisinde olduğunu savunarak, Nvidia'nın eski CEO'su Huang'ın bu teknolojinin geliştirilmesindeki rolüne dikkati çekti.

Huang'ı bazı kötü kararlar almış olsa da "parlak bir insan" olarak nitelendiren Trump, "Jensen'in büyük bir özür dilemesini ve geri dönmesini isterim." dedi.

Trump, "Jensen'e ikinci bir şans verilmesini çok isterim. Biliyorsun, biz ikinci şansların ülkesiyiz ve onun da bu şansı elde ettiğini görmek isterim. Bu şirket bizim için çok önemli ve o bizi diğer şirketlerin tam anlamıyla 10 yıl önüne taşıdı." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, "Bence şirket akıllı davranırsa bu parlak insanı geri alır, özrünü kabul eder ve işine dönmesine izin verir." değerlendirmesinde bulundu.

Nvidia Yönetim Kurulu, Huang'ı yeniden CEO'luk görevine getirmeyi düşünmediklerini açıklamıştı

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Uluslararası basında yer alan haberlerde Huang'ın şirkette kendisine bağlı bir yöneticiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Şirket 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurmuştu.

Nvidia'dan ayrılmasının ardından 17 Kasım'da konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Huang, Yönetim Kurulunun geri dönmesinin hissedarların, çalışanların, şirketin ve ABD'nin çıkarları için en iyisi olacağına karar vermesi halinde CEO olarak görevine dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones ise Huang'ı yeniden CEO'luk görevine getirmeyi düşünmediklerini belirtmişti.