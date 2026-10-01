Trump, Fed binası maliyet aşımında Fed'in eski başkanı Powell'ın istifasını istedi - Son Dakika
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Trump, Fed binası maliyet aşımında Fed'in eski başkanı Powell'ın istifasını istedi

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Trump, Fed binasındaki maliyet aşımı nedeniyle Powell'ın Kurul'dan istifaya zorlanması gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Todd Blanche'a raporu inceleme talimatı veren Trump, maliyetin proje bitene kadar 4 milyar doları aşabileceğini savundu; raporda cezai ihlal tespit edilmedi.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) eski başkanı Jerome Powell'ın Fed binaları yenileme projesindeki maliyet aşımı nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmeye zorlanması gerektiğini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fed binasının yenilenmesi hakkındaki Genel Müfettişlik Ofisi raporunun yayımlandığına işaret etti.

Raporun, "yenileme projesinin yönetiminde eksiklikler olduğunu" ortaya koyduğunu belirten Trump, "Bina, rekor kıran bir hızla bütçeyi aşmış durumda ve en azından 'çok geç' Powell Kurul'dan istifaya zorlanmalı. Bir binayı bile yönetemiyor ve yüksek faiz oranı politikasını yönetmesine kesinlikle izin verilmemeli." ifadesini kullandı.

Donald Trump, ABD Adalet Bakanı Todd Blanche'a raporu incelemesi talimatı verdiğini aktararak, rapordaki bazı bulguları paylaştı.

Yenileme maliyetinin proje bitene kadar 4 milyar doları aşabileceğini ve inşaatın düzgün bir şekilde tamamlanamayabileceğini savunan Trump, şunları kaydetti:

"Yapının ihtişamını tamamen koruyarak 25 milyon dolara çok daha iyi bir renovasyon yapabilirdim ve üstüne param bile artardı. Binanın güzelliğini ve şanlı tarihini tamamen yok ettiler. Bu Jerome Powell'ın suçu ve derhal istifaya zorlanmalı. Eğer istifa etmezse, her ikisi de tamamen kabul edilemez olan yolsuzluk veya beceriksizlikten dolayı ABD hükümeti tarafından en üst düzeyde dava edilmeli."

Trump, ayrıca söz konusu binaya kendi adının verilmesini istemediğini ifade etti.

Fed Genel Müfettişlik Ofisi, Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili projede "maliyet aşımı" olup olmadığına yönelik yürüttüğü inceleme sonucunda hazırladığı raporu yayımlamıştı.

Raporda, Fed binalarının renovasyonuna ilişkin maliyet aşımının proje yönetimindeki yetersizliklerden kaynaklandığı ancak herhangi bir cezai ihlal veya idari suistimal tespit edilmediği aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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