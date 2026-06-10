Trump: Hürmüz Boğazı'ndan 100 Milyon Varil Petrol Geçti - Son Dakika
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Trump: Hürmüz Boğazı'ndan 100 Milyon Varil Petrol Geçti

10.06.2026 21:49
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Trump, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda gizli görevle 100 milyon varil petrolün geçişini sağladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerleri ve ticari gemileri desteklemek amacıyla gizli görev yürüttüğünü belirterek, 100 milyon varilden fazla petrolün boğazdan geçerek piyasaya ulaştığını belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD ordusuna geçen ay Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine ve diğer ticari gemilere destek sağlamak amacıyla gizli görev yürütme talimatı verdiğini belirten Trump, "Bugün, bu çabanın sonucunda 100 milyon varilden fazla petrolün boğazdan geçerek piyasaya ulaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, 200'den fazla ticari geminin boğazdan güvenli şekilde geçtiğini kaydederek, "Bu büyük başarının nedeni Hürmüz Boğazı'nı İran'ın değil ABD'nin kontrol etmesidir. Orduları yenilgiye uğradı ve ekonomileri çöktü. İran için her şey bitti." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Trump, bugün Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kimsenin haberi olmadan İran'dan milyonlarca varil petrol çıkardıklarını söylemişti.

Trump, "Geçen gece, ışıkları kapalı halde 22 gemiyi oradan çıkardık çünkü radarları yok, biz o radarları yerle bir ettik. O petrolü aldık. İşte petrolün varil fiyatının 85 dolar olmasının sebebi de bu." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump: Hürmüz Boğazı'ndan 100 Milyon Varil Petrol Geçti - Son Dakika

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