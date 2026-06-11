Trump'ın Açıklaması Borsayı Yükseltti - Son Dakika
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Trump'ın Açıklaması Borsayı Yükseltti

11.06.2026 23:57
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Trump'ın İran'a saldırıları iptal etmesiyle New York borsası yükselişle kapandı, çip hisseleri öne çıktı.

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların iptal edildiğini duyurması sonrasında günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,86 artarak 50.848,75 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,75 kazançla 7.394,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,54 artışla 25.809,66 puana çıktı.

Çip hisselerindeki toparlanma sürerken ABD ile İran arasında anlaşmaya dair iyimserlikle pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin, İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu işlem önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, imzalar atılınca Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi.

Trump, piyasaların açılışından önce ABD ordusunun bu gece İran'a "oldukça sert bir darbe indireceğini" belirterek, "Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi, petrol ve doğal gaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İran'a yönelik saldırıların iptal edilmesi sonrasında petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 4,4 azalarak 88,97 dolara indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4,1 azalışla 86,36 dolardan alıcı buldu.

Çip hisselerindeki yükseliş dikkati çekerken Micron Technology'nin hisseleri yüzde 12'ye yakın, AMD'nin hisseleri yüzde 8 ve Intel'in hisseleri yüzde 9'dan fazla yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 6,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ÜFE, yıllık bazda Kasım 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 6 Haziran ile biten haftada 229 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Donald Trump, New York, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'ın Açıklaması Borsayı Yükseltti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Seçkin Pektaş Seçkin Pektaş:
    ya trump'ın twit atması borsayı 2 puan yükseltiyo abi çok komik ha belkide twitter atarken yanında terapist olması lazım fiyat düşüşü de iyi tabi ama kim ney hakkında anlıyo artık 0 0 Yanıtla
  • Ali Seçkin Akkıran Ali Seçkin Akkıran:
    güzel haber işte barış yolunda adım atılıyor diye düşünüyorum petrol fiyatlarının düşmesi de ümit verici bir işaret savaş yerine anlaşmaya gidilmesi daha iyi olmaz mı 0 0 Yanıtla
  • Elif Erbug Elif Erbug:
    bu karar çok iyi olmuş da güvenlik açısından düşünürsek İran'la görüşmeleri yürütürken aynı zamanda saldırı tehdidi yapmak biraz garip geldi bana açıkçası böyle çelişkili hareketler piyasalarda güven sorunlarına yol açabilir bence 0 0 Yanıtla
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