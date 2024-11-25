Trump'ın Adayı Bessent ile Piyasalar Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'ın Adayı Bessent ile Piyasalar Yükseldi

New York borsası, Hazine Bakanı adayı Bessent'in belirlenmesiyle pozitif bir başlangıç yaptı.

25.11.2024 18:49
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New York borsası, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday göstermesinin ardından haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,20 artarak 44.385,49 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artışla 5.992,28 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 kazançla 19.140,58 puana yükseldi.

ABD'de başkan seçilen Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ait soru işaretleri varlığını korurken, pay piyasaları, yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Piyasalardaki pozitif seyirde, Trump'ın cuma akşamı Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Bessent'i aday göstermesinin ardından artan iyimserlik etkili oldu.

Analistler, Trump'ın yönetiminde "piyasaların sesi" olarak görülen Bessent'in bütçe açıklarını kontrol altında tutulmasının ve gümrük tarifeleri konusunda ılımlı bir yaklaşım sergilemesinin beklendiğini belirtti.

Öte yandan Bessent, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, vergi indirimi vaatlerini yerine getirmeye öncelik vereceğini ifade etti.

Trump'ın zaferinin ardından ekonomi ve büyük şirketler için genel olarak olumlu olarak değerlendirilen politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını gevşetme hızını yavaşlatabileceği beklentileriyle yükselen tahvil faizleri, Bessent'in aday gösterilmesiyle geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29 seviyesine indi.

Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler sürerken analistler, ABD'de büyüme başta olmak üzere bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ile Fed'in son toplantısının tutanaklarında para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucu aranacağını belirtti.

Analistler, ABD'de Şükran Günü tatili nedeniyle piyasaların perşembe günü kapalı olacağını, cuma günü ise normal saatinden erken kapanış yapacağını anımsatarak, işlem hacminin bu hafta düşük olmasının beklendiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump'ın Adayı Bessent ile Piyasalar Yükseldi - Son Dakika

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