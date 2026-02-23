Trump'ın Gümrük Tarifeleri Gerginliği Artırıyor - Son Dakika
Trump'ın Gümrük Tarifeleri Gerginliği Artırıyor

23.02.2026 16:20
ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararı sonrası Trump, yeni tarifelerle ticaret belirsizliğini artırdı.

ABD'de Yüksek Mahkemenin Başkan Donald Trump'ın gümrük tarifelerini yasaya aykırı bulması sonrası Trump'ın açıkladığı yeni tarifeler küresel ticarete yönelik belirsizliği artırırken, bu konuda gerginliğin tırmanma riskinin geçen yıla göre daha yüksek olduğu öngörülüyor.

ING Think Küresel Makro Başkanı Carsten Brzeski ve Uluslararası Başekonomisti James Knightley tarafından hazırlanan analizde, ABD Yüksek Mahkemesinin geçen cuma günkü kararına rağmen Trump'ın gümrük tarifesi gündeminden geri adım atmasının beklenmediği kaydedildi.

Trump'ın Yüksek Mahkemenin kararından beri yaptığı açıklamaların da tarifeleri gündeminden çıkarmaya niyeti olmadığını güçlü şekilde teyit ettiği belirtilen analizde, "Belirsizlik geri döndü ve Avrupa liderlerinin son zamanlarda sergilediği güç gösterisi göz önüne alındığında, gerginliğin tırmanma riski bir yıl öncesine göre daha yüksek." değerlendirmesi yer aldı.

Tarifelerin etkileri uzun sürecek

Londra'da Deutsche Bank'ın bir toplantısında konuşan İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Dış Üyesi Alan Taylor da ABD'nin yüksek ithalat vergilerinin kalıcı olacağını düşündüğünü ve bunların tam etkisinin hissedilmesinin de "yıllar alacağını" dile getirdi.

Gümrük vergilerinin halihazırda iki yıl öncesine göre çok daha yüksek bir seviyeye ulaştığını kaydeden Taylor, "Bu nedenle, bu şokun da yıllar boyunca devam etmesini bekleyebiliriz." dedi.

ABD Yüksek Mahkemesi cuma günü Başkan Trump tarafından geçen yıl yürürlüğe konulan gümrük vergilerinin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Kararın ardından Trump, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı. Trump, daha sonra bu oranı derhal geçerli olmak üzere yüzde 15'e çıkaracağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

