Trump'ın Kripto Para Dönüşümü

BAHAR YAKAR/BURHAN SANSARLIOĞLU - ABD Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminde kripto para piyasasına sıcak bakmazken, ikinci başkanlık döneminde yaptığı açıklamalarla ve attığı adımlarla adeta bu piyasadaki yatırım araçlarının rüzgarı arkasına almasını sağladı.

Donald Trump seçim kampanyasında planladığı politikalar dünyanın gündemine otururken, burada en çok dikkati çeken noktalardan biri kripto para piyasası konusunda değişen tutumu oldu.

İlk başkanlık döneminde kripto para piyasasına sıcak bakmayan Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Bitcoini rezerv varlık haline getireceğini ve kripto sektörünün önündeki hukuki engelleri temizleyeceğini belirtmesi, Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasında işlem gören yatırım araçlarına ilginin artmasını sağladı. Trump'ın söz konusu politikalarıyla kripto para piyasasındaki yatırım araçları rüzgarı arkasına aldı.

Kripto para piyasasına yönelik ilk büyük olumsuz yorumunu Temmuz 2019'da Twitter (X) üzerinden yapan Trump, "Bitcoin ve diğer kripto paraların hayranı değilim. Bunlar para değil. Değerleri oldukça değişken ve hiçbir gerçek temele dayanmıyor. Düzenlenmemiş kripto varlıklar, uyuşturucu ticareti ve diğer yasa dışı faaliyetler dahil olmak üzere hukuka aykırı davranışları kolaylaştırabilir. ABD'de tek gerçek para birimimiz var ve her zamankinden daha güçlü ve güvenilir. Dünyanın her yerindeki en baskın para birimi olmakla birlikte her zaman öyle kalacak. Adı ABD doları" ifadelerini kullanmıştı.

İlk dönem başkanlık görevinden ayrıldıktan yaklaşık beş ay sonra, Haziran 2021'de Fox Business'a verdiği röportajda kripto para piyasasına yönelik eleştirilerini artıran Trump, "Bitcoin, sadece bir dolandırıcılık gibi görünüyor. Sevmiyorum çünkü dolarla rekabet eden başka bir para birimi." yorumunu yaparak, Bitcoinin "çok çok yüksek" düzeyde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Trump, Aralık 2021'de, aynı kanala verdiği diğer bir röportajda endişelerini dile getirerek, "(Bitcoini) Hiçbir zaman sevmedim çünkü doları tercih ederim. Bence para birimi dolar olmalı. Bu yüzden hiçbir zaman büyük bir hayranı olmadım. Ama giderek büyüyor ve kimse bu konuda bir şey yapmıyor. Bunca başka para biriminin olmasını istemiyorum. Bir gün daha önce hiç görmediğimiz türden bir çöküş olabilir. Bence bu çok tehlikeli bir şey." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump'tan kriptoya yönelik ilk adımlar

Trump'ın ABD Başkanlığına adaylığını tekrar açıklamasının ardından ilk başkanlık dönemine göre kripto para piyasasına ilişkin tam tersi söylemlerde bulunması dikkati çekti.

Başkanlığa tekrar aday olacağını açıkladıktan kısa süre sonra Aralık 2024'te dijital varlıklara ticari girişini yapan Trump, NFT kartları koleksiyonunu piyasaya sürdü.

Mayıs 2024'te başkanlık kampanyasında, seçime kadar "kripto ordusu" oluşturma çabasının bir parçası olarak kripto para cinsinden bağış kabul etmeye başlayacağını açıklayan Trump'a bir etkinlik sırasında sektör destekçilerinden kampanyaya yönelik finansal destekler geldi.

Trump, Haziran 2024'te ise daha sonra yönetiminin "Yapay Zeka ve Kripto Çarı" olacak olan girişimci sermayedar ve kripto para dostu David Sacks'ın evinde düzenlenen bağış etkinliğine katıldı.

Trump'ın Bitcoin 2024 konuşması

Nashville'de düzenlenen Bitcoin 2024 Konferansında sahneye çıkan Donald Trump, kriptoya yönelik politikalarını tam anlamıyla değiştirdiğini gösteren bir konuşma yaptı.

Trump, kriptonun ABD'de üretilmesini, işlenmesini ve çıkarılmasını istediğini dile getirerek, "Bitcoin aya gidiyor ve bu yolculuğa liderlik eden ülkenin ABD olmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

ABD'yi gezegenin kripto başkenti ve "dünyanın Bitcoin süper gücü" haline getirme sözü de veren Trump, devletin elinde bulunan Bitcoin'leri kullanarak stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturacağını açıkladı.

Trump, seçildiği takdirde ilk iş Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'ı görevden alacağını duyurdu. Gensler, sektöre karşı sert tutumuyla biliniyordu.

Biden yönetiminin yürüttüğü kriptoya finansal baskı operasyonu "Operation Choke Point 2.0"ı sona erdireceğini de vadeden Trump, Bitcoin ile kripto konusunda çalışacak bir Başkanlık Danışma Konseyi kuracağını vurguladı.

Söz konusu konseyin sektörün yararına şeffaf bir düzenleme çerçevesi oluşturacağını belirten Trump, "Elbette düzenlemeler olacak ama artık bu kuralları sektörünüzü seven insanlar yazacak, ondan nefret edenler değil." ifadelerini kullandı.

Trump, 2021'den önceki söylemlerinin tam tersine bir açıklamada bulunup, Bitcoin'i dolara tehdit olarak görenleri eleştirerek, "Olaya tamamen tersinden bakıyorlar. Bitcoin doları tehdit etmiyor. Doları asıl tehdit eden şey mevcut ABD hükümetinin davranışları." değerlendirmesinde bulundu.

Kripto girişim ve yatırımları

Eylül 2024'te, kendisine yönelik düzenlenen suikast girişiminin ertesi günü bir canlı yayına çıkarak yeni kripto girişimi World Liberty Financial'ı duyuran Donald Trump, sosyal medya platformu X'te "Kripto, yapmamız gereken şeylerden biri. İsteyelim ya da istemeyelim, bunu yapmak zorundayım." açıklamasında bulundu.

Trump, 20 Ocak'ta görevi devralmasının ardından ekonomi yönetimini "kripto dostu" isimlerden kurarak, martta "stratejik Bitcoin rezervi" kurulmasına ilişkin kararname imzaladı.

Ocak ayında kripto para piyasasına ilgisini daha da artıran ABD Başkanı Donald Trump, "Trump" isimli kripto para projesini başlattı. Hemen ardından, eşi Melania Trump adına da "Melania" adında bir proje piyasaya sürüldü.

Daha sonra Beyaz Saray, martta tarihindeki ilk kripto para zirvesine ev sahipliği yaptı. Trump, 7 Mart'taki zirvede, ABD'yi "dünyanın Bitcoin süper gücü" ve "gezegenin kripto başkenti" yapma sözünü yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Zirveye Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı David Sacks, Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Hazine Bakanı Scott Bessent'in yanı sıra kripto para piyasasının önde gelen isimleri, üst düzey yöneticiler ve yatırımcılar katıldı.

Trump, mayısta düzenlediği bir özel davette çıkardığı memecoine en çok yatırım yapan kişileri bir araya getirdi. Davetliler, yalnızca bu etkinliğe katılabilmek için toplamda 148 milyon dolarlık token satın aldı.

Yine mayısta, sosyal medya platformu Truth Social, yayın platformu Truth+ ve FinTech markası Truth.Fi'nin çatı şirketi "Trump Media and Technology Group" tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 50 kurumsal yatırımcıyla abonelik anlaşmaları imzalandığı belirtilerek, bu anlaşmalar kapsamında şirketin yaklaşık 1,5 milyar dolarlık hisse senedi ve 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil satarak yaklaşık 2,5 milyar dolarlık fon elde edeceği kaydedildi.

Şirketin elde ettiği geliri bir Bitcoin hazinesi oluşturmak için kullanmayı planladığı aktarılan açıklamada, bu hamlenin halka açık şirketler arasında en büyük Bitcoin hazinesi anlaşmalarından biri olduğu vurgulandı.

Trump'ın medya şirketi, Bitcoin ve Ethereum ETF için başvuruda bulundu

16 Haziran 2026'da da ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya şirketi, Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonu (ETF) için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuru yaptı.

Trump Media and Technology Group'un konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu ETF'nin varlıklarının yüzde 75'ini Bitcoin'e ve yüzde 25'ini Ethereum'a yatırmak üzere doğrudan bu kripto para birimlerini tutacağı belirtilen açıklamada, fonun hisselerini Bitcoin ve Ethereum'un fiyat performansını yansıtacak şekilde yatırımcılara sunacağı aktarıldı.

Açıklamada, Crypto.com'un bu ETF'nin Bitcoin ve Ethereum saklayıcısı ve birincil işlem yürütücüsü olacağı ifade edildi.

"Truth Social Bitcoin ve Ethereum ETF"nin piyasaya sürülmesinin, kayıt beyanının yürürlüğe girmesi ve şirketin kural değişikliği başvurusunun SEC tarafından onaylanmasına bağlı olduğuna değinilen açıklamada, tanıtım sonrasında ETF'ye ait payların NYSE Arca borsasında işlem görmeye başlayacağı bildirildi.

Trump'ın göreve başlamasıyla Bitcoin'i stratejik rezerv ilan eden bir kararname imzalamasının ardından Bitcoin yıl içinde 111 bin 900 dolarla rekor seviyeyi gördü. Bitcoin, yılbaşından bu yana da yüzde 15 değer kazanarak 107 bin 500 dolar seviyesinin üzerinde dengelendi.

Beyaz Saray içinde kripto ve yapay zeka için yeni bir pozisyon oluşturulması dikkati çekiyor

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay konuya ilişkin olarak AA muhabirine, "Naçizane görüşüm burada Cumhuriyetçi parti ajandasının daha çok rol oynaması. Hem yeni teknolojilere ajandanın sıcak yaklaşımı hem de klasik finans-modern finans arasındaki köprüde stablecoinlerin önemini anlamaları bence sadece Trump'ın düşüncelerine kıyasla büyük resmi oluşturan etkenler." değerlendirmesinde bulundu.

Örnek olarak klasik finans-modern finans köprüsünden bahsederken Tether ve Circle'ın toplam tuttuğu ABD Hazine kıymetlerinin büyüklüğünün Almanya'nın tutuğundan fazla olduğunun pek konuşulmayan ama önemli bir gerçek olduğunu belirten Çay, Trump tarafında ise en dikkati çekici gelişmenin Beyaz Saray içinde kripto ve yapay zeka için yeni bir pozisyon oluşturması olduğunu ifade etti.