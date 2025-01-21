Trump'ın sessizliği kripto para piyasasını sarstı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trump'ın sessizliği kripto para piyasasını sarstı

Trump\'ın sessizliği kripto para piyasasını sarstı

Kripto para piyasasında yaşanan sert dalgalanmalar, 386 binden fazla yatırımcının pozisyonunun kapanmasına ve 1,28 milyar dolarlık likidasyona neden oldu. Donald Trump'ın göreve başlama konuşmasında Bitcoin'e değinmemesi sonrası Bitcoin (BTC) fiyatı 109 bin dolardan 103.500 dolara geriledi. Solana (SOL), XRP ve Cardano (ADA) gibi altcoinlerde ise daha sert kayıplar yaşandı.

21.01.2025 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para ekosistemi son 24 saatte çalkantılı bir dönemden geçti. Coinglass verilerine göre likidasyonların 816 milyon doları long pozisyonlardan, 307 milyon doları ise short pozisyonlardan oluştu. Bu durum, yatırımcıların dijital varlıklardaki hızlı fiyat hareketlerine uyum sağlamaya çalıştığını gösteriyor.

Altcoinler Bitcoin Düşüşünden Sert Etkilendi

Piyasadaki volatilite, özellikle altcoin segmentinde kendini gösterdi. Solana yüzde 9'un üzerinde değer kaybederken, Cardano yüzde 5'in üzerinde düştü.

FXTM analisti Lukman Otunuga, Bitcoin'in ABD ekonomik verileri ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) faiz beklentilerine olan duyarlılığına dikkat çekti. QCP Capital'deki analistler, Deribit gibi türev platformlarındaki yüksek fonlama oranlarının altta yatan iyimserliği yansıttığını belirtti.

Polymarket verilerine göre ABD'nin olası Bitcoin Stratejik Rezervi kurma olasılığı yüzde 38 seviyesinde bulunuyor. Bitget CEO'su Gracy Chen, böyle bir politikanın kapsamlı planlama ve Fed ile iş birliği gerektirdiğini vurguladı.

Piyasa uzmanları, önümüzdeki günlerde volatilitenin yüksek seyredebileceğini öngörüyor. Yatırımcıların Fed'in faiz kararları ve ABD ekonomik verilerini yakından takip ettiği bildiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Abd Merkez Bankası, Donald Trump, Kripto Para, Ethereum, Ekonomi, Bitcoin, Solana, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'ın sessizliği kripto para piyasasını sarstı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:16 Trump hızlı başladı: ABD DSÖ’den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
16:41 Çin’de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi Çin'de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi
16:35 Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı ’’Ünalların evine maymun geliyor’’ Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı! ''Ünalların evine maymun geliyor''
16:30 Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor
16:30 Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı
16:26 Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti
16:24 Futbolseverlere müjde TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
16:18 Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı
16:14 Narin davasında anne Yüksel Güran’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Narin davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 12:47:46. #1.12#
SON DAKİKA: Trump'ın sessizliği kripto para piyasasını sarstı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.