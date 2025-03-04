Trump'ın Tarife Açıklaması Borsayı Düşürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'ın Tarife Açıklaması Borsayı Düşürdü

Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergisi açıklaması sonrası NY borsası sert düştü.

04.03.2025 01:16
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New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin salı günü başlayacağını duyurması sonrası günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,48 azalarak 43.192,04 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,76 azalışla 5.849,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,64 kayıpla 18.350,19 puana indi.

ABD yönetiminin tarife politikalarına ilişkin gelişmeler ile makroekonomik verilerin yatırımcıların odağında olduğu haftanın ilk işlem gününde pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

ABD'nin Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerin durdurulması için verdiği 1 aylık sürenin sonuna gelinirken ABD Başkanı Trump, bu ülkelerden ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisinin salı günü uygulamaya konulacağını açıkladı.

Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara şubat ayı başında yüzde 25 gümrük vergisi getiren Trump, daha sonra bu ülkelerin sınır güvenliklerini artırmaya yönelik önlemler açıklamalarının ardından tarifeleri 1 aylığına durmuştu.

Ayrıca Çin'den ABD'ye büyük miktarlarda fentanil akışı olduğunu belirten Trump, Çin'den ithal edilen mallara getirilen yüzde 10 tarifeye ek yüzde 10 daha gümrük vergisi uygulanacağını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin de 2 Nisan'da başlayacağını anımsattı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı bir paylaşımda ise "ABD'nin büyük çiftçilerine: ABD içinde satılacak çok sayıda tarım ürününü üretmeye hazırlanın. 2 Nisan'da dışarıdan gelen ürünlere tarifeler uygulanacak. İyi eğlenceler." ifadelerini kullandı.

Trump'ın tarife politikasına ilişkin haber akışının yanı sıra makroekonomik veriler de yatırımcıların odağında bulunurken analistler, başta cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporu olmak üzere iş gücü piyasasına ilişkin hafta boyu açıklanacak verilerde ekonominin durumuna ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

Tüketici talebinin yumuşadığına işaret eden son verilerin ekonomik yavaşlama ve yüksek enflasyona ilişkin endişeleri artırdığını kaydeden analistler, yapışkan enflasyona dair korkuların ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimleri konusunda daha temkinli bir tutum izlemesine yol açtığını, bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin para politikasının geleceği için önem taşıdığını aktardı.

ABD'de pazartesi günü açıklanan verilere göre ise Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubat ayında 50,3 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesine rağmen sektörde genişlemeye işaret etti.

S&P Global tarafından açıklanan imalat sanayine ilişkin nihai PMI verilerine göre de imalat sektörü PMI şubatta 52,7 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Endeks, art arda ikinci ayda imalat sektöründe genişlemeye işaret ederken, 32 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

S&P Global Market Intelligence Baş İşletme Ekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, imalat üretiminin Mayıs 2022'den bu yana en güçlü oranda arttığını ve yeni siparişlerin son bir yılın hızlı yükselişini kaydettiğini belirterek, buna rağmen iyileşmenin kısa ömürlü olabileceğine işaret eden çok fazla şey olduğunu ifade etti.

ABD'de inşaat harcamaları da ocakta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerden fazla düştü.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,16 seviyesine geriledi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü ekonomik görünüme ilişkin yapacağı konuşma öncesi diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam edildi.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, ABD ekonomisinin bu yıl genişlemeye devam etmesini beklediğini ancak son dönemde beklenenden zayıf gelen tüketici harcamaları ve konut verileri ile iş dünyasından gelen raporların büyümeye yönelik olası riskler konusunda endişeleri arttırdığını ifade etti.

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Kaynak: AA

Donald Trump, Dow Jones, New York, Ekonomi, Kanada, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'ın Tarife Açıklaması Borsayı Düşürdü - Son Dakika

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