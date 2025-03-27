Trump'ın Yeni Otomobil Vergisi Borsayı Düşürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'ın Yeni Otomobil Vergisi Borsayı Düşürdü

Trump'ın ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararıyla New York borsası geriledi.

27.03.2025 17:16
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New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirmesi sonrası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,41 azalarak 42.281,42 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 azalışla 5.685,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 kayıpla 17.796,16 puana indi.

Trump'ın attığı yeni tarife adımları risk algısının yüksek kalmasına neden olurken, pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında negatif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Trump, 2 Nisan'da açıklanması planlanan karşılıklı tarifeler öncesinde, ithal otomobil ve hafif ticari araçlar ile temel otomobil parçalarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi dün imzaladı.

Söz konusu tarifelerin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini belirten Trump, ABD'de üretilen otomobillere tarife uygulanmayacağını belirtti.

Trump'ın otomobil endüstrisine yönelik tarife kararına birçok ülkeden tepki gelirken, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'nin ithal otomobillere yönelik yeni tariflerine karşı alınacak önlemler konusunda hazırlık yaptığı bildirildi.

Trump yönetiminin ithal otomobillere yönelik yeni tarifeleri, Kuzey Amerika genelinde geniş tedarik zincirlerine sahip olan otomobil üreticilerinin hisselerini olumsuz etkiledi.

ABD'li otomobil üreticilerinden General Motors'un hisseleri yüzde 9'a, Ford'un hisseleri yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

Trump'ın yeni tarife açıklamalarının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,35 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 103,9 seviyesine geriledi.

Analistler, Trump'ın tarife politikasının enflasyonist baskıları körükleyebileceğinden ve ekonomik büyümeye zarar verebileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme oranı yukarı yönlü revize edildi. Buna göre, ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,4 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

Ülkenin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ocak ayında yayınlanan öncü veriler ve şubat ayında yayınlanan ikinci tahminde ekonominin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 22 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalışla 224 bine indi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, ABD'deki ekonomik gidişat ve enflasyonla mücadele sürecine ilişkin daha çok bilgi için yarın açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin yakından takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Donald Trump, Donald Trump, Dow Jones, Otomobil, New York, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'ın Yeni Otomobil Vergisi Borsayı Düşürdü - Son Dakika

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