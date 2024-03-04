Donald Trump'ın yeniden seçilmesi Alman ekonomisini yavaşlatabilir

Ekonomi

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin, ihracat odaklı Alman ekonomisinin büyümesini belirgin bir şekilde yavaşlatabileceğini bildirdi.

Alman Ekonomi Enstitüsü, ekonomiye yönelik "Trump yeniden seçilirse ne olur?" başlıklı analizini yayınladı.

Buna göre, Trump'ın "Kasım 2024'te yeniden ABD Başkanı olarak seçilmesi" ve "ABD'nin ticaret açığını azaltmak amacıyla tarifeleri artırma yönündeki taahhütlerini yerine getirmesi" küresel ticaret düzeninde önemli bir karışıklığa yol açabilir.

IW ekonomistleri, birinci senaryoda 2025 yılında ABD gümrük vergilerinin tüm ABD ithalatında yüzde 10'a ve ABD'nin Çin'den ithalatında yüzde 60'a çıkarılmasını; ikinci senaryo da ise tepki olarak Çin'in ABD'den yapılan ithalatta yüzde 40'lık bir tarife artışıyla misilleme yapmasını modelledi.

Trump'ın ABD'nin ticaret açığını azaltmak için gümrük tarifelerini yükseltmesi durumunda Alman ürünlerinin ihracatının yavaşlayacağı ifade edilen analizde, 2025'ten itibaren yeni bir ticaret ve gümrük anlaşmazlığı olmayan temel senaryoya göre Almanya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2028 yılında yüzde 1,2 daha düşük olabileceği belirtildi.

Donald Trump'ın politikalarından AB içinde en çok Almanya'nın etkileneceğine vurgu yapılan analizde, ülkenin 4 yıl içinde, sabit fiyatlarla hesaplanan GSYH kayıplarının birinci senaryoda 120 milyar avro, ikinci senaryo da ise 150 milyar avro olacağı kaydedildi.

IW'ye göre, Almanya'nın en önemli ihracat ortaklarından gelen talep, 2028'de tarife artışlarının olmadığı duruma kıyasla yaklaşık yüzde 5,5 daha düşük gerçekleşebilecek. Bu da Alman ihracatında yüzde 4,5'lik bir düşüşe denk geliyor.

Her iki senaryoda da reel ABD GSYH seviyesi, tarife anlaşmazlığının olmadığı duruma göre yaklaşık yüzde 1 ila 1,4 daha düşük olacak. ABD'de 4 yıl boyunca sabit fiyatlarla hesaplanan GSYH kayıplarının senaryo 1'de yaklaşık 600 milyar dolar, senaryo 2'de ise yaklaşık 1 trilyon dolar olarak gerçekleşebilecek.