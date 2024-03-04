Donald Trump'ın yeniden seçilmesi Alman ekonomisini yavaşlatabilir

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin, ihracat odaklı Alman ekonomisinin büyümesini belirgin bir şekilde yavaşlatabileceğini bildirdi.
Alman Ekonomi Enstitüsü, ekonomiye yönelik "Trump yeniden seçilirse ne olur?" başlıklı analizini yayınladı.
Buna göre, Trump'ın "Kasım 2024'te yeniden ABD Başkanı olarak seçilmesi" ve "ABD'nin ticaret açığını azaltmak amacıyla tarifeleri artırma yönündeki taahhütlerini yerine getirmesi" küresel ticaret düzeninde önemli bir karışıklığa yol açabilir.
IW ekonomistleri, birinci senaryoda 2025 yılında ABD gümrük vergilerinin tüm ABD ithalatında yüzde 10'a ve ABD'nin Çin'den ithalatında yüzde 60'a çıkarılmasını; ikinci senaryo da ise tepki olarak Çin'in ABD'den yapılan ithalatta yüzde 40'lık bir tarife artışıyla misilleme yapmasını modelledi.
Trump'ın ABD'nin ticaret açığını azaltmak için gümrük tarifelerini yükseltmesi durumunda Alman ürünlerinin ihracatının yavaşlayacağı ifade edilen analizde, 2025'ten itibaren yeni bir ticaret ve gümrük anlaşmazlığı olmayan temel senaryoya göre Almanya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2028 yılında yüzde 1,2 daha düşük olabileceği belirtildi.
Donald Trump'ın politikalarından AB içinde en çok Almanya'nın etkileneceğine vurgu yapılan analizde, ülkenin 4 yıl içinde, sabit fiyatlarla hesaplanan GSYH kayıplarının birinci senaryoda 120 milyar avro, ikinci senaryo da ise 150 milyar avro olacağı kaydedildi.
IW'ye göre, Almanya'nın en önemli ihracat ortaklarından gelen talep, 2028'de tarife artışlarının olmadığı duruma kıyasla yaklaşık yüzde 5,5 daha düşük gerçekleşebilecek. Bu da Alman ihracatında yüzde 4,5'lik bir düşüşe denk geliyor.
Her iki senaryoda da reel ABD GSYH seviyesi, tarife anlaşmazlığının olmadığı duruma göre yaklaşık yüzde 1 ila 1,4 daha düşük olacak. ABD'de 4 yıl boyunca sabit fiyatlarla hesaplanan GSYH kayıplarının senaryo 1'de yaklaşık 600 milyar dolar, senaryo 2'de ise yaklaşık 1 trilyon dolar olarak gerçekleşebilecek.
Son Dakika › Ekonomi › Donald Trump'ın yeniden seçilmesi Alman ekonomisini yavaşlatabilir - Son Dakika
Almanya'da tatil paketleri için erken rezervasyon rakamlarının artmasıyla birlikte Türkiye, İspanya'yı geçerek en çok rezervasyon yapılan tatil yeri oldu. Türkiye, 2024 yazı için en popüler tatil destinasyonları arasında birinci sıraya yerleşti.
Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla bir kutlama programı düzenledi. Oda Başkanı Halil Demirbilek, programda yaptığı konuşmada meslektaşlarının fedakarlıkla görevlerini yerine getirdiğini vurgulayarak, tüm meslektaşlarının Muhasebeciler Haftası'nı kutladı.
İstanbul'un geleneksel alışveriş noktalarından Eminönü'nde Ramazan alışverişi başladı. Hurma ve zeytin fiyatlarındaki artış geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50'yi buldu. Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hurma ve zeytin çeşitleri tezgahlara indi. Mısır, İran ve Medine'den gelen hurmalar vatandaşların ilgi gösterdiği çeşitler arasında yer aldı. Hurma ve zeytin fiyatlarında geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50 artış olduğu gözlendi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılık yapan üreticilere sürülerinde kalite ve verim artışı sağlamak amacıyla damızlık koç ve teke hibe desteği veriyor. Bu yıl 321 yetiştiriciye 600 adet damızlık koç ve teke dağıtımı yapılacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yerelden kalkınmada model olduğuna belirterek, "Antalya'da destek verdiğimiz kooperatif sayısını 53'e çıkarttık. Kooperatiflerimizin enerji maliyetlerini yüzde 80'ini karşılıyoruz.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun girişimleri sonucunda Türk EximBank Malatya Ofisi hizmete girdi. Başkan Sadıkoğlu, ihracatın artması ve Malatya'nın ekonomik gelişimi için yapılan çalışmaların bir parçası olarak Türk EximBank'ın Malatya'ya ofis açılması talebini iletti. Malatya TSO üyelerine hizmet verecek olan ofis, ihracatçılara destek sağlayacak ve ihracat rakamlarının artmasına katkıda bulunacak.
Lezita, Yeni Asır Gazetesi tarafından düzenlenen Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji organizasyonunda Gastronomi Dalında İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü. Şirketin Pazarlama Direktörü Besime Bakiler ödülü aldı ve Lezita'nın Türkiye ekonomisine katkı sağlayan önemli bir marka olduğunu belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?