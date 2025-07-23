Trump, Japonya ile Ticaret Anlaşmasını Duyurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Trump, Japonya ile Ticaret Anlaşmasını Duyurdu

23.07.2025 04:35
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Trump, Japonya'nın ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini ve 550 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını belirterek, bu ülkenin ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Japonya ile yapılan anlaşmayı "belki de bugüne kadar yapılmış en büyük anlaşma" şeklinde nitelendirdi.

Japonya'nın, kendisinin talimatıyla ABD'ye 550 milyar dolar yatırım yapacağını ve karın yüzde 90'ını alacaklarını belirten Trump, "Bu anlaşma yüz binlerce istihdam yaratacak. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Japonya'nın ülkesini otomobil ve kamyonet, pirinç ve diğer bazı tarım ürünleri dahil olmak üzere ticarete açacağına dikkati çekti.

Japonya'nın ABD'ye yüzde 15 oranında karşılıklı gümrük vergisi ödeyeceğinin altını çizen Trump, "Bu, ABD için ve özellikle de Japonya ile her zaman büyük bir ilişkiye sahip olmaya devam edeceğimiz için çok heyecan verici bir zaman." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Japonya ile varılan anlaşmaya değinerek, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) konusunda da bir anlaşma yapılacağını söyledi.

Trump ayrıca, Avrupa ve diğer ticaret partneriyle görüşmelerin yapılacağını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıkladığı 2 Nisan'da Japonya'ya yüzde 24 tarife getirileceğini belirtmişti.

Bu ay Japonya'ya gönderdiği tarife mektubunda da Trump, bu ülkeye 1 Ağustos'tan itibaren sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 tarife uygulanacağını kaydetmişti.

Trump, mektubunda "belki" düzeltmeler yapılabileceğini belirterek, "Bu tarifeler, ülkenizle ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump, Japonya ile Ticaret Anlaşmasını Duyurdu - Son Dakika

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