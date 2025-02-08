Trump, Nippon Steel'in US Steel Yatırımını Destekledi - Son Dakika
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Ekonomi

Trump, Nippon Steel'in US Steel Yatırımını Destekledi

Trump, Nippon Steel'in US Steel'i satın almayacağını, büyük bir yatırım yapacağını açıkladı.

08.02.2025 01:16
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ABD Başkanı Donald Trump, Japon çelik üreticisi Nippon Steel'in planlandığı gibi US Steel'i satın almayacağını bunun yerine şirkete yatırım yapacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Nippon Steel'in US Steel konusunda "çok heyecan verici" bir şey yapacağını söyledi.

Nippon Steel'den yanlışlıkla "Nissan" olarak bahseden Trump, şirketin US Steel'i satın almak yerine yatırım yapacağını ve bu fikri beğendiğini belirtti.

Trump, "US Steel'e sahip olmak yerine büyük miktarda yatırım yapmayı kabul ettiler." dedi.

Bu konuda Nippon Steel ile gelecek hafta görüşeceklerini belirten Trump, kendisinin de arabuluculuk ve hakemlik yapmak için görüşmeye katılacağını aktardı.

"Tüm ülkelerle adil ve mütekabiliyet esasına dayalı bir ticaret yürüteceğiz"

Trump, ABD ile Japonya'nın yıllık 300 milyar doların üzerinde mal ve hizmet ticareti yaptığına işaret ederek, Japonya'nın ABD'ye yaklaşık 800 milyar dolar yatırımın gelecek aylarda artacağını söyledi.

Çin'in "ekonomik saldırganlığına" karşı daha yakın işbirliği yapmak üzere anlaştıklarını dile getiren Trump, Japonya'nın ayrıca ABD'den rekor seviyede sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal etmeye başlayacağını bildirdi.

Trump, ABD'nin tüm ülkelerle adil ve mütekabiliyet esasına dayalı bir ticaret yürüteceğini vurgulayarak, kronik ticaret açıklarının ülke ekonomisine zarar verdiğini ve bundan kurtulacaklarını ifade etti.

Japonya'ya 100 milyar doların üzerinde ticaret açığı verdiklerini ancak bunu çözeceklerini kaydeden Trump, petrol ve doğal gaz ile bunu yapabileceklerini aktardı.

Trump, karşılıklı tarifeler konusunda da muhtemelen haftaya pazartesi veya salı günü duyuru yapılacağını belirterek, "Çünkü bence bunu yapmanın tek adil yolu bu. Onlar bizden ücret alıyor, biz de onlardan. Sabit bir tarife yerine bu yönde ilerliyor gibi görünüyorum." dedi.

ABD'ye 1 trilyon dolar yatırım hedefi

Öte yandan Japonya Başbakanı İşiba Şigeru da Japonya'dan ABD'ye benzeri görülmemiş bir yatırım yapılacağını, çok sayıda istihdam yaratılacağını ve hedefin 1 trilyon dolar olduğunu söyledi.

US Steel konusunda da ABD Başkanı Trump'ın sözlerine atfen İşiba, "Bu bir satın alma değil, yatırım." değerlendirmesinde bulundu.

İşiba, ABD'nin Japonya'dan ithalata gümrük vergisi getirmesi durumunda misilleme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, teorik bir soruya yanıt veremeyeceğini ifade etti. Bunun üzerine Trump, "Bu çok iyi bir cevap." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Japon, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump, Nippon Steel'in US Steel Yatırımını Destekledi - Son Dakika

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