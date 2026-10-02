Trump, rekor dizel fiyatı sonrası Avrupa'nın stoklarını piyasaya süreceğini söyledi - Son Dakika
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Trump, rekor dizel fiyatı sonrası Avrupa'nın stoklarını piyasaya süreceğini söyledi

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ABD Başkanı Trump, Avrupa'nın stoklarındaki dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini ve sürecin derhal başlayacağını bildirdi. Açıklama, ABD'de motorinin ortalama galon fiyatının 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmasının ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın stoklarında bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Avrupa, stoklarında yüksek miktarda bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul etti. Süreç derhal başlayacak." ifadelerini kullandı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

Motorinin ortalama galon fiyatı, 2 Ekim itibarıyla 6,37 dolar olarak kaydedildi.

Bu hafta yükselen dizel fiyatları karşısında dizel ihracatına kısıtlama getirme seçeneğini hala değerlendirdiklerini açıklayan Trump, dün de Avrupa ülkelerinden dizel stoklarını piyasaya sürmelerini isteyebileceklerini belirtmişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de dün küresel dizel arzındaki aksaklıkların giderilmesi için Avrupalı ortaklarına mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırma ve ilave arzı derhal piyasaya sunma çağrısında bulunmuştu.

ABD yönetiminin, yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Avrupa Birliği ülkelerinden stratejik rezervlerindeki dizelin üçte birini piyasaya sürmelerini istediği basına yansımıştı.

Kaynak: AA
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