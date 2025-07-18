Trump, Sabitcoin Düzenlemesi için GENIUS Tasarısını İmzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

Trump, Sabitcoin Düzenlemesi için GENIUS Tasarısını İmzaladı

18.07.2025 23:54
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ABD Başkanı Trump, kripto piyasasını düzenleyen GENIUS tasarısını imzalayarak sektörü destekledi.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, sabitcoin piyasasının düzenlenmesinin amaçlandığı "GENIUS" tasarısını imzaladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde, "dönüm noktası" niteliğindeki GENIUS'ı imzalayarak küresel kripto teknolojisinde Amerikan hakimiyetini güçlendirmek için dev bir adım atacaklarını söyledi.

Yıllardır kripto topluluğunun yok sayıldığını ifade eden Trump, ancak bugün atacağı imzanın kripto sektörü için bir "onaylama" olduğuna dikkati çekti.

Trump, kripto varlıkların herhangi bir hisseden daha hızlı yükseldiğini vurgulayarak, ABD'nin "inanılmaz gücüne" katkıda bulunduğu için kripto sektörüne teşekkür etti.

Kripto sektörünün dolar için de ülke için de "iyi bir şey" olduğunu savunan Trump, bu yüzden sektörü desteklediğini belirtti.

"Finansal teknolojide yaşanan en büyük devrim olabilir"

Sektörün, daha önce "(Joe) Biden yönetiminin amansız saldırısı altında" olduğunu öne süren Trump, kripto ve bitcoine karşı yürütülen "kanunsuz operasyonu" sona erdirdiğini ifade etti.

Trump, "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yapacağımıza söz verdim ve bunu yaptık." diyerek, kendi yönetimi altında sektörün daha da ileriye gideceğini söyledi.

GENIUS'ın dolar destekli sabitcoinler için açık ve basit bir düzenleyici çerçeve oluşturduğunu dile getiren Trump, "Bu belki de internetin doğuşundan bu yana finansal teknolojide yaşanan en büyük devrim olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ödeme ve para transferlerinin maliyetli olduğuna ve çok zaman aldığına işaret ederek, bu düzenleme kapsamında sistemin 21. yüzyıl teknolojisine uyumlu hale geleceğini söyledi.

GENIUS'ın bankalara, işletmelere ve finans kurumlarına ABD doları, hazine bonosu ve diğer nakit eş değerleriyle birebir desteklenen kripto varlıkları ihraç etmeleri için bir çerçeve sunacağını kaydeden Trump, "Doları gerçekten güçlendiriyor ve dolara büyük bir önem kazandırıyor." dedi.

Trump, düzenlemenin ABD Hazine tahvillerine olan talebi artıracağını, faiz oranlarını düşüreceğini ve doların gelecek nesiller boyunca dünyanın rezerv para birimi olma statüsünü güvence altına alacağını dile getirdi.

"Doların düşmesine izin vermeyeceğiz"

Doların rezerv para birimi statüsünü kaybetmesinin "dünya savaşını kaybetmek" gibi olacağını söyleyen Trump, "Kimsenin bizimle oyun oynamasına izin veremeyiz. Bu yüzden BRICS gerçekten anlamlı bir şekilde bir araya gelirse, bu çok hızlı bir şekilde sona erecek." ifadesini kullandı.

Trump, BRICS ülkelerini, "doların hakimiyetini ele geçirme" çabaları dolayısıyla tarife getirmekle tehdit ettiğini anımsattı.

Doların düşmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Eğer akıllı bir başkan varsa, doların düşmesine asla izin vermezsiniz. Eğer sonuncusu gibi bir aptal varsa, bu olabilir. Eğer ona doların düşüşünü sorsaydınız, hiçbir fikri olmazdı. Ama bunun bir daha olmasına izin veremeyiz." dedi.

Trump, ABD'de bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) oluşturulmasına izin vermeyeceğine dair sözüne de bağlı olduğunu ifade ederek, yakında buna ilişkin yasa tasarısını da imzalayacağını dile getirdi.

Başkan Trump, "Bugünkü imzayla birlikte kripto ve kripto endüstrisinin geleceği ile ABD doları her zamankinden daha güçlü, daha büyük ve daha iyi olacak." diye konuştu.

"Gönderdiğim mektuplar bir anlaşma"

Gönderdiği tarife mektuplarının "ticaret anlaşması" olduğunu söyleyen Trump, "Ben 'Yüzde 35 ya da yüzde 40 gümrük vergisi ödüyorsunuz.' diyen kağıtları gönderdiğimde bu bir anlaşmadır. Sonra arayıp ülkelerini ticarete açmak gibi biraz daha farklı bir anlaşma yapıp yapamayacaklarını soruyorlar." dedi.

Trump, iyi gittiklerini ve yakında açıklayacakları "büyük" anlaşmalar olabileceğini söyledi.

Konuşmasının ardından Trump, kısaca "GENIUS" olarak adlandırılan, ABD Sabitcoinleri İçin Ulusal İnovasyonun Yönlendirilmesi ve Kurulması Tasarısı'nı imzalayarak yasalaştırdı.

Sabitcoin piyasasının düzenlenmesi amaçlanıyor

Söz konusu tasarı, geçen ay Senato'da hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kongre üyelerinin desteğiyle 30'a karşı 68 oyla kabul edilmişti.

Tasarı, dün yapılan oylamada da 122 "hayır"a karşı 308 "evet" oyuyla Temsilciler Meclisi'nden geçmişti. Cumhuriyetçi 12 temsilcinin karşı çıktığı tasarıya, 102 Demokrat temsilci lehte oy vermişti.

Tasarı, dolar destekli sabitcoinler için federal bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı ve sabitcoin piyasasının şeffaflığı ile hesap verebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump, Sabitcoin Düzenlemesi için GENIUS Tasarısını İmzaladı - Son Dakika

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