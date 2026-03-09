Trump "Savaş bitiyor" dedi, piyasalar coştu - Son Dakika
Trump "Savaş bitiyor" dedi, piyasalar coştu

Trump "Savaş bitiyor" dedi, piyasalar coştu
09.03.2026 23:58
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşına ilişkin yaptığı "savaş büyük ölçüde sona yaklaştı" açıklaması küresel piyasalarda iyimserlik yarattı. Açıklamanın ardından ABD borsalarında yükseliş görülürken, enerji piyasalarında da dikkat çeken bir hareket yaşandı.120 dolar seviyesine çıkan breny petrol fiyatı 90 dolar seviyesine indi.

ABD BORSALARI COŞTU

ABD BORSALARI COŞTU

Trump'ın açıklamaları sonrası Wall Street'te yatırımcıların risk iştahı artarken başlıca endekslerde yükseliş kaydedildi.

Dow Jones Industrial Average yaklaşık 230 puan yükseldi,

S&P 500 %0,9 değer kazandı,

Nasdaq Composite ise %1,4 artış gösterdi.

Uzmanlar, savaşın daha fazla büyümeyeceğine yönelik beklentilerin yatırımcıların yeniden hisse senetlerine yönelmesine neden olduğunu belirtti.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

AP'nin haberine göre, İran savaşı nedeniyle daha önce 120 dolara yaklaşan petrol fiyatları, Trump'ın çatışmanın şiddetinin azalabileceğini söylemesinin ardından hızlı şekilde 90dolar civarına geriledi. Jeopolitik riskin azalabileceğine yönelik beklentiler enerji piyasalarında satış baskısı oluşturdu.

PİYASALAR GELİŞMELERİ İZLİYOR

Analistler, Orta Doğu'daki gelişmelerin özellikle petrol arzı ve küresel ticaret açısından kritik olduğunu belirterek, piyasalardaki yönün büyük ölçüde bölgedeki gelişmelere bağlı olacağını ifade ediyor.

