Trump'tan 2026 Bütçe Teklifi: Savunma Dışı Harcamalarda Kesinti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trump'tan 2026 Bütçe Teklifi: Savunma Dışı Harcamalarda Kesinti

Trump, 2026 mali yılında savunma dışı harcamalarda 163 milyar dolar kesinti önerdi, savunma harcamaları arttı.

02.05.2025 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2026 mali yılına yönelik bütçe teklifinde, savunma dışındaki harcamalarda 163 milyar dolarlık kesinti hedefliyor.

Beyaz Saray, 1 Ekim'de başlayacak 2026 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren bütçe teklifini, ABD Kongresine sundu.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk bütçe teklifinde, savunma dışı isteğe bağlı harcamaların 30 Eylül'de sona erecek 2025 mali yılına kıyasla 163 milyar dolar azaltılması öngörülüyor.

Söz konusu dönemde savunma dışı isteğe bağlı harcamaların 557 milyar dolara düşürülmesi hedeflenirken bu, mevcut çeyreğe kıyasla yüzde 22,6'lık bir kesintiye denk geliyor.

Bütçe teklifi, Trump'ın harcama ve siyasi önceliklerini ortaya koyarken, iklim değişikliği, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık projeleri, uluslararası yardım programları, federal eğitim programları, sağlık alanındaki bazı fonlar, çevre koruma ve iklim araştırmalarına ayrılan fonlar, konut yardımı programlarında harcama kesintileri yapılması planlanıyor.

? Savunma ve sınır güvenliğine yönelik harcamalar artacak

Bütçe teklifinde, savunma harcamalarında 2025 mali yılına kıyasla yüzde 13, iç güvenlik harcamalarında yüzde 65 artış öngörülüyor.

Savunma harcamaları için 2026 mali yılında 1,01 trilyon dolar kaynak ayrılırken, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi için ülke sınırlarının tamamen güvence altına alınmasına yönelik 175 milyar dolarlık yatırım taahhüt ediliyor.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Savunma, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan 2026 Bütçe Teklifi: Savunma Dışı Harcamalarda Kesinti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda İki başrol oyuncusu ayrılıyor Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor
Şara, Trump’a mektup yazdı ABD’nin teklifi reddedildi Şara, Trump'a mektup yazdı! ABD'nin teklifi reddedildi
Artık kahverengi yumurta satılmayacak Artık kahverengi yumurta satılmayacak
KKTC’nin adı mı değişiyor Ersin Tatar’dan dikkat çeken sözler KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 07:51:31. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan 2026 Bütçe Teklifi: Savunma Dışı Harcamalarda Kesinti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.