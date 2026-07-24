Trump'tan AB'ye Ceza Tepkisi - Son Dakika
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Trump'tan AB'ye Ceza Tepkisi

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Trump, AB’nin Amerikan teknoloji şirketlerine ceza uygulamalarını eleştirerek, soruşturma başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) Amerikan teknoloji şirketlerine uyguladığı para cezalarını eleştirerek, birliğe karşı 301. Bölüm kapsamında soruşturma başlatılacağını ve tarife uygulanabileceğini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB Komisyonu tarafından Google'a verilen son para cezasına tepki gösterdi.

AB'nin "büyük Amerikan şirketlerini hedef aldığını" savunan Trump, Apple, Meta ve Amazon gibi şirketlere uygulanan cezaların ardından Google'ın da 1 milyar dolarlık yeni bir cezaya çarptırıldığını anımsattı.

Donald Trump, Google'a verilen son cezayla birlikte şirketin AB kaynaklı toplam cezalarının 18 milyar doların üzerine çıktığına işaret ederek, söz konusu uygulamaları "yasa dışı ve son derece ayrımcı" olarak nitelendirdi.

Amerikan şirketlerine yönelik bu tür cezaların Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ilk yılında yüksek seviyelere ulaştığını ileri süren Trump, bu uygulamaların kendi yönetimi döneminde devam etmeyeceğini vurguladı.

Trump, "ABD, Avrupa için bir kumbara değildir, buna izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin söz konusu uygulamalarına karşı Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında soruşturma başlatılacağını belirten Trump, "AB, kendilerini sürekli olarak uyardığım bu yasa dışı ve son derece etik dışı uygulamanın bedelini çok ağır ödeyecek. Bu cezalar tamamen geri çekilecek ve en kısa sürede önemli bir tarife uygulanacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu, 23 Temmuz'da, Google'ın, Dijital Piyasalar Yasası'nı iki farklı alanda ihlal ettiğini belirlemesinin ardından şirkete toplam 890 milyon avro ceza kesmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan AB'ye Ceza Tepkisi - Son Dakika

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