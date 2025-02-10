Trump'tan Çelik ve Alüminyuma Tarife - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'tan Çelik ve Alüminyuma Tarife

Trump, çelik ve alüminyum ithalatına %25 tarife getirdi. ABD'li şirketlerin hisseleri yükseldi.

10.02.2025 19:46
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NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 tarife uygulanacağını açıklamasının ardından, bu alanda faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin hisselerindeki artış dikkati çekti.

Trump'ın dün basın mensuplarına ABD'ye gelen çelik ve alüminyuma yüzde 25 tarife uygulanacağına yönelik açıklamaları piyasaları hareketlendirdi.

Ülkede çelik ve alüminyum şirketlerinin hisselerinde artış yaşanırken, analistler tarifelerin yurt içi üretimi artırabileceğini ifade etti.

TSİ 18.40 itibarıyla ABD'li çelik üreticisi US Steel'in hisseleri yaklaşık yüzde 5, Cleveland-Cliffs'in hisseleri yüzde 12 ve Nucor'un hisseleri yüzde 6 yükseldi.

Alüminyum üreticisi Alcoa'nın hisseleri de yüzde 3'e yakın değer kazandı.

ABD, geçen yıl 31,7 milyar dolar tutarında çelik ithal ederken, ülkenin alüminyum ithalatı dolar bazında 17,7 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump'tan Çelik ve Alüminyuma Tarife - Son Dakika

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