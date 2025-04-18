Trump'tan Çin ile Tarife Müzakereleri Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'tan Çin ile Tarife Müzakereleri Açıklaması

Trump, Çin ile üst düzey temasların sürdüğünü ve anlaşma olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

18.04.2025 01:46
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NEW ABD Başkanı Donald Trump, tarife müzakereleri kapsamında Çin'den üst düzey yetkililerle temas halinde olduklarını ve bir anlaşma yapabileceklerine inandığını belirtti.

???????Trump, Oval Ofis'te başkanlık kararnameleri imzalamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çin ile tarife müzakerelerine dair soru üzerine Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile "çok iyi" olan ilişkisinin devam edeceğini düşündüğünü anlattı.

Trump, Çin ile birkaç kez iletişime geçtiklerini belirterek, "Çin'in üst düzey yetkilileri. Onu (Şi) tanısaydınız, bundan haberdar olduğunu bilirdiniz." diye konuştu.

Tarifelerin yüzde 145'e çıkması sonrasında Çin ile görüşüp görüşülmediğine ilişkin soru üzerine de Trump, birçok kez görüştüklerini kaydetti.

Trump, doğrudan Şi ile görüşüp görüşmediğine dair soruya ise net yanıt vermekten kaçınırken, "Çin ile bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Tarifelerin daha da yüksek orana çıkmasını istemediğini söyleyen Trump, bu olursa belli bir noktada insanların satın almayı bırakacağını dile getirdi.

Trump, Çin ile müzakerelerin ne kadar ilerlediğine dair soruya, "Bence çok iyi görüşmeler yaptık ama daha da iyi görüşmeler yapacağız. Bazı insanlar diyor ki, 'Acele et'. Bence bolca zamanımız var." yanıtını verdi.

Herkesle bir anlaşma yapacaklarını düşündüğünü dile getiren Trump, 3-4 hafta içinde her şeyi bir sonuca bağlayabileceklerini söyledi.

Trump, eğer anlaşma yapılamazsa bir limit ve tarife oranı belirleyeceklerini anlatarak, "Bundan hoşlanmayabilirler ve piyasa bunu çok yüksek bulabilir ya da ülke bunu çok yüksek bulabilir. Sonra geri gelip şöyle diyecekler: 'Biz bunun çok yüksek olduğunu düşünüyoruz ve müzakere edeceğiz. ya da başka bir şey söyleyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

"Çin ile de bir şeyler yapabileceğimizden eminiz"

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de tarife politikalarının dünyadaki her ülkenin gelip kendileriyle konuşmasına neden olduğunu belirtti.

Çin ile de bir şeyler yapabileceklerinden emin olduklarını söyleyen Lutnick, "Bunun hem ABD hem de Çin için iyi sonuçlanacağından eminiz." dedi.

Lutnick, ABD ile iletişime geçen ülkelerin sayısının "inanılmaz" olduğunu ifade ederek, tarifeler dolayısıyla ABD'ye gelen şirketlere işaret etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump'tan Çin ile Tarife Müzakereleri Açıklaması - Son Dakika

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