Trump'tan Gıda Tekeline Karşı Düzenleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Gıda Tekeline Karşı Düzenleme

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, çiftçilere kendi gıdalarını işleme hakkı tanıyan yasal düzenleme için talimat verdi.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki büyük gıda imalatçılarının tekelini kırmak amacıyla çiftçi ve besicilere kendi gıdalarını işleme hakkı tanıyacak yasal bir düzenleme için talimat verdiğini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, besiciler ve çiftçilerin kendisi için her zaman "bir numaralı öncelik" olduğunu vurguladı.

Üreticilerin yıllardır büyük imalatçı firmalarla ciddi sorunlar yaşadığına işaret eden Trump, şunları kaydetti:

"Bunlardan 4 tane var, ki bu hiç rekabetçi olmayan bir sayı, ve harika çiftçilerimiz ve besicilerimiz için hayatı zehir ediyorlar ve ben bunun olmasına izin veremem, değil mi? Bu yüzden, mülkiyetinin büyük bir kısmı ABD dışında bulunan bu güçlü tekeli kırmak amacıyla, çiftçilere ve besicilere kendi gıdalarını işleme hakkının verilmesini sağlayacak yasal belgelerin hazırlanması için yetki veriyorum. Bu süreç hızlı ilerlemelidir."

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan Gıda Tekeline Karşı Düzenleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok
Dinamikpay’e yasadışı bahis operasyonu: 25,5 kilo altın ele geçirildi Dinamikpay'e yasadışı bahis operasyonu: 25,5 kilo altın ele geçirildi
250 milyon dolarlık mega yat Kuşadası’na demirledi 250 milyon dolarlık mega yat Kuşadası’na demirledi
Motorlu testere ile odun keserken 3 parmağı koptu Motorlu testere ile odun keserken 3 parmağı koptu
Gelinlik mağazası benzinle yakıldı Gelinlik mağazası benzinle yakıldı
Maden işçileri 17 gündür sürdürdükleri eylemi sonlandırdı: İlk taksit hesaplara yatırıldı Maden işçileri 17 gündür sürdürdükleri eylemi sonlandırdı: İlk taksit hesaplara yatırıldı

16:20
Oğuz Çetin’den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri
Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri
16:06
Uçak indi Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’da
Uçak indi! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
15:58
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
15:53
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı İşte ilk ifadesi
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi
15:27
Kredi çekeceklere müjde Faizler 2-3 puan düşecek
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek
14:45
Melih Gökçek’ten “Almanya’da milyonluk serveti var“ iddialarına yanıt
Melih Gökçek'ten "Almanya'da milyonluk serveti var" iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 16:45:52. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Gıda Tekeline Karşı Düzenleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement