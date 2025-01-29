Trump'tan Nvidia'ya Yönelik Kısıtlamalar - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'tan Nvidia'ya Yönelik Kısıtlamalar

ABD Başkanı Trump, Nvidia'nın Çin'e çip satışına yönelik yeni kısıtlamalar değerlendiriliyor.

29.01.2025 22:46
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NEW ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Nvidia şirketinin Çin'e çip satışlarına yönelik ek kısıtlamaları değerlendirdiği iddia edildi.

Ülke basınında yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, söz konusu kısıtlamalara dair çalışmaların henüz erken aşamada olduğu aktarıldı.

Trump yönetiminin Nvidia çiplerinin Çin'e satışını sıkılaştırmayı değerlendirdiği belirtilen haberlerde, kısıtlamaların şirketin H20 çiplerini kapsayacak şekilde genişletilmesine odaklanıldığı kaydedildi.

Çin'e çip satışlarına yönelik ek kısıtlamaların değerlendirildiğine dair haberlerin, Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modelinin hızlı yükselişinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Söz konusu modelin yarattığı satış baskısıyla 27 Ocak'ta yaşadığı büyük kayıpların bir kısmını dün telafi eden Nvidia'nın hisseleri, bugün de gerilemeye devam etti.

Ek ihracat kısıtlamalarına yönelik haberler sonrasında Nvidia'nın hisselerindeki günlük kayıp yüzde 7'ye yaklaştı.

Trump, DeepSeek'in Amerikan endüstrisi için bir "uyandırma çağrısı" olması gerektiğini belirtmişti

ABD Başkanı Trump, DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelini olumlu ve değerli bir şey olarak gördüğünü vurgulayarak, "Çinli bir şirketin DeepSeek'i piyasaya sürmesi, kazanmak için rekabet etmeye odaklanmamız gerektiği konusunda bizim endüstrilerimiz için bir uyandırma çağrısı olmalı." diye konuşmuştu.

Trump'ın Ticaret Bakanlığı için aday gösterdiği Howard Lutnick, Çinli şirketin yapay zeka modeli DeepSeek'in dürüstçe yapıldığına inanmadığını belirterek, "Bir şeyler çaldılar, içeri girdiler, IP'mizi aldılar, buna son verilmeli. Kısıtlamaları uygulama konusunda titiz davranacağım ve bu kısıtlamaları uygulayarak liderliğimizi koruyacağız, çünkü liderliğimizi korumamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray yapay zeka ve kripto çarı David Sacks da DeepSeek'in OpenAI modellerinden "bilgi damıttığına" dair önemli kanıtlar olduğunu iddia ederek, ABD'li yapay zeka şirketlerinin bunu önlemeye yönelik adımlar atacağını bunun da "taklit" modelleri yavaşlatacağını savunmuştu.

ABD medyasındaki haberlere göre, OpenAI da DeepSeek'in şirketin yapay zeka teknolojilerinden büyük miktarda veri toplayarak hizmet şartlarını ihlal ettiğine dair kanıtları incelediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump'tan Nvidia'ya Yönelik Kısıtlamalar - Son Dakika

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