Trump'tan Yeni Gümrük Vergi Oranları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trump'tan Yeni Gümrük Vergi Oranları

Trump\'tan Yeni Gümrük Vergi Oranları
26.09.2025 03:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Başkanı Trump, 1 Ekim'den itibaren çeşitli ürünlere yüksek gümrük vergileri getireceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ithal ilaç, mutfak ve banyo dolabı, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlar için uygulanacak tarife oranlarına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak amacıyla, 1 Ekim itibarıyla dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm 'ağır (büyük) kamyonlara' yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım." ifadelerini kullandı.

"ABD'Lİ KAMYONCULAR GÜÇLÜ OLMALI"

Trump, böylece Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks gibi büyük kamyon üreticilerinin korunacağına işaret ederek, ulusal güvenlik başta olmak üzere birçok nedenden dolayı ABD'li kamyoncuların mali açıdan güçlü ve sağlıklı olmasının gerektiğini vurguladı.

MUTFAK ÜRÜNLERİNE YÜZDE 50 GÜMRÜK VERGİSİ

Aynı tarihten itibaren tüm mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını belirten Trump, döşemeli mobilyalara da yüzde 30 gümrük vergisi getireceklerini bildirdi.

Trump, "Bunun nedeni, bu ürünlerin diğer ülkeler tarafından büyük ölçekte ABD'ye akın etmesi. Bu son derece adaletsiz bir uygulamadır, ancak ulusal güvenlik ve diğer sebepler dolayısıyla üretim süreçlerimizi korumak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

İLAÇ ÜRÜNLERİNE YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ

ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünlerine de 1 Ekim'den itibaren yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaklarını belirten Trump, "'İnşa etme', 'temel atma' veya 'inşaat halinde' olarak tanımlanacak. Dolayısıyla, eğer inşa süreci başlamışsa, bu ilaç ürünlerine herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan Yeni Gümrük Vergi Oranları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gitar kılıfında kalaşnikof Meğer Interpol peşlerindeymiş Gitar kılıfında kalaşnikof! Meğer Interpol peşlerindeymiş
Ava gitmesine izin vermeyen annesini başından vurarak öldürdü Ava gitmesine izin vermeyen annesini başından vurarak öldürdü
Barışmaya giden anne ve iki oğlu öldürüldü Barışmaya giden anne ve iki oğlu öldürüldü
Diyarbakır’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Trump’tan jest Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıldı Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı
BMW Togg’a çarptı Sonuç bakın ne oldu BMW Togg'a çarptı! Sonuç bakın ne oldu

00:46
Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Trump görüşmesinde hakkında ilk açıklama
Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Trump görüşmesinde hakkında ilk açıklama
23:28
Trump’tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı
Trump'tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı
22:00
Skandal Caner Erkin kendi takım arkadaşına tokat attı
Skandal! Caner Erkin kendi takım arkadaşına tokat attı
21:30
Tom Barrack görüşme sonrası müjdeyi verdi: F-35 sorunu çözülecek
Tom Barrack görüşme sonrası müjdeyi verdi: F-35 sorunu çözülecek
21:23
Trump’tan Erdoğan’a sandalye jesti
Trump'tan Erdoğan'a sandalye jesti
19:19
Sadettin Saran’a mazbatasını veren Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz
Sadettin Saran'a mazbatasını veren Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2025 07:36:05. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Yeni Gümrük Vergi Oranları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.