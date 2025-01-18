Trump'tan Yeni Meme Coin Duyurusu - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'tan Yeni Meme Coin Duyurusu

Donald Trump, yeni TRUMP adlı meme coin'i sosyal medya hesaplarından duyurdu. Değeri hızla artıyor.

18.01.2025 12:33
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarından TRUMP adıyla yeni bir "meme coin" çıkarıldığı duyuruldu.

Trump'ın X ve Truth Social hesaplarında yer alan açıklamada, "Yeni resmi Trump meme'i burada!" ifadesiyle piyasaya sürülen yeni bir kripto para birimine ilişkin duyuruya yer verildi.

20 Ocak'ta ABD'de başkanlık görevini devralmadan önce yapılan duyuru sosyal medyada dikkati çekerken, Trump'ın paylaşımında, "Çok özel Trump topluluğuma katılın. İyi eğlenceler." şeklinde ifadelere yer verildi.

Analiz şirketi Coinmarketcap verilerine göre, son 24 saat içerisinde değeri yüzde 92,5 artarak 12,5 dolara ulaşan TRUMP adlı meme coin'in piyasa değeri ise yaklaşık 2,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan duyurunun altında bazı kullanıcılar Trump'ın hesabının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmiş olabileceğine dair yorumlarda da bulundu.

Trump'ın duyurularıyla birlikte paylaştığı internet sitesinde, TRUMP adlı coin'in popüler kripto birimlerinden Solana ağı üzerinden çıkarıldığı görülürken, toplam 200 milyon coin'in dolaşımda olduğu ve bu miktarın üç yıl içerisinde 1 milyara ulaşacağı ifade ediliyor.

Batı medyasında çıkan haberlerde, Trump'ın göreve gelmesiyle ABD'nin kripto para birimlerinden bir rezerv oluşturacağı ve burada ABD merkezli Solana ve Ripple gibi bara birimlerini tutacağı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump'tan Yeni Meme Coin Duyurusu - Son Dakika

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