Trump Ticaret Anlaşmaları İçin Heyecanlandırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Trump Ticaret Anlaşmaları İçin Heyecanlandırıyor

23.07.2025 22:47
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Beyaz Saray, Trump'ın yeni ticaret anlaşmaları için aktif müzakerelerde bulunduğunu duyurdu.

NEW Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin birçok ticaret partneriyle aktif görüşmeler yaptığını belirterek, anlaşma yapılacak daha birçok ülke olduğunu bildirdi.

Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın cuma günü İskoçya'ya gideceğini açıkladı.

Trump'ın burada İngiltere Başbakan Keir Starmer ile ticaret anlaşmasını geliştirmek üzere ikili görüşme yapacağının bilgisini veren Leavitt, dün de Filipinler, Endonezya ve Japonya ile ticaret anlaşmalarına ilişkin açıklamalar yapıldığını anımsattı.

Leavitt, Trump'ın "başarılı müzakere taktikleri" sayesinde ABD'nin "dolandırılmasının" önüne geçtiğinin altını çizerek, "Başkan Trump sayesinde zararlı ticaret engelleri ortadan kaldırılıyor. Dünyanın dört bir yanındaki bu ülkeler, pazarlarını Amerikan malı ürün ve mallara ilk kez açmayı kabul ediyor. Bu da Amerikan şirketlerinin satış ve karlarında bir patlama yaşanmasına yol açacak." dedi.

"Gümrük vergileri yalnızca ülkeler pazarını Amerikan mallarına açarsa düşecek"

Trump'ın da belirttiği gibi, gümrük vergisi oranlarının yalnızca bir ülke Amerikan mallarına pazarını açmayı kabul ederse düşürüleceğini vurgulayan Leavitt, aksi takdirde bu ülkelerin tarifelere tabi olmaya devam edeceğini ve ABD'de iş yapmak için yüksek bedeller ödeyeceğini dile getirdi.

Leavitt, Japonya ile ticaret anlaşmasının 1 Ağustos'a kadar yapılacak biz dizi anlaşmanın başlangıcı olup olmadığına yönelik soruya, "Bence öyle. Başkanın ticaret ekibi dünyanın birçok ülkesiyle aktif görüşmeler yürütüyor ve hepiniz bu ülkelerin hangileri olduğunu merakla bekliyordunuz, şimdi üçünü biliyorsunuz ve daha birçok ülke var." yanıtını vererek, daha fazla ülke ile ticaret anlaşması yapılacağının sinyalini verdi.

Japonya ile yapılan anlaşma kapsamında, ülkenin ABD'ye enerji, çip, kritik mineraller, ilaç ve gemi inşa gibi kilit sektörlere yatırım yapacağına işaret eden Leavitt, ABD'nin 550 milyar dolarlık yatırım fonundan elde edilecek karın yüzde 90'ını elinde tutacağını anımsattı.

"Başkan sektörel tarifeler konusunda Ticaret Bakanı ile görüşüyor"

Leavitt, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ticaret ekibinin gelecek hafta Stockholm'de Çinli yetkililerle yapacağı görüşmelerden neler beklendiğine yönelik soruya, "Herhangi bir sonuç veya beklenti hakkında konuşmayacağım. Bunu Hazine Bakanı'na bırakacağım." yanıtını verdi.

Ancak Bessent ile yaklaşan seyahati hakkında konuştuğunu kaydeden Leavitt, Bessent'in Çinli mevkidaşlarıyla görüşmeleri sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

Leavitt, "Başkan Trump, Çin ile, ABD'nin yararına olan iyi ve sürekli bir çalışma ilişkisi kurmamızı sağladı. Dolayısıyla Hazine Bakanı elbette bu önemli konuları görüşecek." diye konuştu.

Sektörel tarifelerin ticaret ortaklarıyla müzakere edilip edilmediğine yönelik soruya cevaben de Leavitt, bu konuda Trump'ın Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüştüğünü söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump Ticaret Anlaşmaları İçin Heyecanlandırıyor - Son Dakika

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