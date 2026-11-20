ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li şirketlerin veri merkezlerini başka ülkelerde kurmalarına izin vermeyeceklerini belirterek, bu yönde adım atan şirketlere "çok büyük vergi" uygulayacaklarını söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin yapay zeka alanında Çin'in önünde olduğunu savunan Trump, "Veri merkezleri için çok güçlü şekilde mücadele edeceğiz çünkü Çin'in bu alanda öne geçmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Trump, ABD'li şirketlerin ülke dışında veri merkezleri kurmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Eğer bunu yaparlarsa, yapabilirler ama onlara çok büyük bir vergi uygulayacağız." diye konuştu.

Daha önce çip sektöründe şirketlerin üretimlerini yurt dışında yapmasına izin verildiğine işaret eden Trump, bunun ABD'ye zarar verdiğini ifade etti.

Trump, veri merkezi yatırımlarının ABD'de kalmasının önemini vurgulayarak, şirketlerin ülkenin farklı eyaletlerinde yatırım yapabileceğini belirtti.

Veri merkezlerinin kurulduğu bölgelerde önemli ekonomik kazanımlar sağlanabileceğini savunan Trump, bu merkezlerin kendi elektriklerini üretmesinin bölgedeki elektrik maliyetlerini düşürebileceğini, şirketlerle enerji ve vergi konularında anlaşmaların müzakere edilebileceğini ifade etti.

Trump, yerel toplulukların veri merkezi yatırımlarından yararlanması gerektiğini belirterek, "Veri merkezlerinden yararlanmalısınız. Size ödeme yapmasını, topluluğunuza ödeme yapmasını sağlayın, bundan faydalanın ama onları kapatmayın." dedi.