TSE Başkanı Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası\'nı ziyaret etti

Ekonomi

Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Beraberinde, TSE Bölge Koordinatörü İbrahim Seyhan ve Enstitü yetkilileriyle birlikte ETSO'ya gelen TSE Başkanı Şahin, Başkan Özakalın'la bir süre görüştü. Görüşmede TSE'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Şahin, Erzurum'da düzenledikleri sektör buluşmasında da reel sektör temsilcileriyle istişarelerde bulunacaklarını dile getirdi.

Ziyarette Başkan Özakalın da, TSE'nin hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmasının memnuniyet verici olduğunu kaydederek, test, analiz ve sertifika işlemleriyle ilgili TSE'den beklentilere dikkati çekti. Özakalın, "Üretime dayalı bir büyüme modelini benimseyen ülkemizde, büyümenin ana unsuru olan ihracatı yapan kuruluşların karşılaştıkları önemli problemlerden birisi de test, analiz ve sertifika işlemleridir. Bu nedenle TSE'den öncelikli beklentimiz; ihracatta lokomotif sektör konumundaki işletmelerimizin ihtiyacı olan hizmetlerle ilgili eksikliklerin tespit edilerek, bu yöndeki faaliyetlerin ivedilikle ele alınmasıdır" diye konuştu.

Ziyarette TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ve Enstitü yetkililerine Erzurum'a özgü gümüş işlemeli Oltutaşı tespih hediye etti. TSE Başkanı Şahin de Başkan Özakalın'a, 1502 yılında Bursa'da belediye hizmetlerinin belirli bir standarda kavuşturulması amacıyla Padişah 2. Bayezit II tarafından yayımlanmış ve bugünkü manada ilk Türk standardı kabul edilen yasa kitabının TSE tarafından yaptırılan bir tıpkıbasımını hediye etti. Başkan Özakalın görüşmenin ardından misafirlerine, ETSO Hizmet binasının tadilattan geçirilen ve Oda'nın paydaş kurumlarına hizmet ofisleri tahsis edilmesi planlanan 3. ve 4. katlarını gezdirdi. - ERZURUM