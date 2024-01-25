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TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğraflara oy verdi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek 'haber', 'çevre-yaşam', 'spor', 'Gazze: Kanıt' ve 'Deprem: Umut' kategorilerinde tercihte bulundu.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, 2023\'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğraflara oy verdi
25.01.2024 - 13:03,
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerinde tercihte bulundu.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" adlı fotoğrafını seçen Şahin, "Geçen yıl şubat ayında yaşanan depremde enkaz altından günler sonra kurtarılan hayatların mutluluğu ve sevinci insanların yüzünde gülümsemeye sebebiyet veriyordu. Bir hayat kurtarmanın bir ömre bedel olduğu fotoğrafta yansıtılmış." dedi.

Şahin, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" isimli karesine oy vererek, "Gazze'de 100 yılın insanlık katliamı yapılıyor. İnsanların çaresizlikleri ve açlıkları had safhaya ulaşmış durumda, maalesef dünya sadece seyrediyor." ifadesini kullandı.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Ahmed ABD Alkawey'in "Masum teknoloji" isimli fotoğrafını oylayan Şahin, iklim değişikliğiyle dünyada büyük değişikliklerin söz konusu olduğunu söyledi. Şahin, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasıyla iklim değişikliğinin çevreye yönelik etkilerinin azaltılabileceğini dile getirdi.

Şahin, "Haber" kategorisinden Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" fotoğrafını tercih ederek, "Bazen bir habercinin çekmiş olduğu fotoğraf ülkemizdeki teknolojinin nereye geldiğini göstermek için kafi olabiliyor. Gökyüzü akrobasisinde milli uçaklarımızın fotoğrafı da bunu yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Spor" kategorisinde Sergei Gapon'un "Sahada isyan" karesini seçen Şahin, bir sportif faaliyet sırasında da dünyanın en acı zulmünün yaşandığı Filistin'deki, Gazze'deki acılara bayrakla destek verilebileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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Mahmut Sami Şahin, Deprem, Spor, Kültür Sanat, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğraflara oy verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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