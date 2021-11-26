Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, "Helal belgelendirmenin laboratuvar altyapısına sahip olmak istiyoruz. Biz 67 yıllık geçmişi olan ve dünyadaki bütün standardizasyon kuruluşlarının üyesi durumunda bulunan çok köklü bir kuruluşuz. Bu misyonumuzu helal belgelendirmesi alanında da bütün İslam coğrafyasında ve kültür coğrafyamızda yaygınlaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ve İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) iş birliğiyle düzenlenen 7. Dünya Helal Zirvesi ve 8. İİT Helal EXPO'da değerlendirmelerde bulundu.

Fuara 3 kimlikle katıldıklarını söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

"TSE başkanı olarak buradayım. Hemen karşımızda yüzde 100 sermayesi TSE'ye ait olan uluslararası uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde çaba gösteren bir firmamız var. Ayrıca o firmamızın Moldova'da, Azerbaycan'da, Kıbrıs'ta ve Almanya merkezli 7 farklı bölgede belgelendirme faaliyetleri yapan Hollanda merkezli iştirakiyle buradayız. Üçüncü kimliğimiz de SMIIC diye bir kuruluş var. Bu kuruluş 43 İslam ülkesinin üyesi olduğu 2011'de kurulmuş genel sekreterliği İstanbul'da bulunan ve özellikle bugünün temasını oluşturan helal konusunda referans kabul ettiğimiz, çok önem verdiğimiz bir kuruluş. Ben aynı zamanda TSE başkanı olarak o kuruluşun da başkan yardımcılığı görevini yürütüyorum."

"SMIIC bu zamana kadar 40'ın üzerinde standart belirledi"

SMIIC'in bu zamana kadar 40'ın üzerinde standart belirlediğini ve bu standartların büyük kısmının helal konusuyla alakalı olduğunu belirten Şahin, 43 İslam ülkesinin üye olduğu teşkilatın belirlediği helal standartlarını referans olarak kabul ettiklerini dile getirdi.

Şahin, Helal Akreditasyon Kurumunun bu standartlar çerçevesinde belgelendirme yapabilecek kapasitede olan, yani hem beşeri hem teknik altyapıya sahip kuruluşları belgelendirdiğine işaret etti.

Kurucusu oldukları SMIIC'in standartlarına sahip çıktığını, helal akreditasyon kurumu aracılığıyla bu standartları kabul ettiğini ve TSE olarak belgelendirme faaliyetlerini buna göre yürüttüklerini belirten Şahin, şöyle dedi:

"İslam inancına sahip tüketicinin ortak hassasiyetleri kapsamında yapılmış belgelendirmeye tabi ürünlerin belli bir güvenlik içinde kullanılmasını istiyoruz. Gerek 7 trilyon dolarlık miktarın gerekse SMIIC'e üye olarak ülkelerin ve dünya nüfusu içindeki ülkelerin paylarının giderek artacağını düşünürsek İslami hassasiyetlere sahip, yani 'Müslümanım' diyen insanların tükettiği ürünlerde aradıkları, bekledikleri helale ilişkin ne varsa bunların bütün İslam ülkeleri tarafından bir ortak belgelendirmeyle tanınır ve ticareti kolaylaştırır bir hale getirebilmek için gerekli faaliyetleri sürdürmeye devam ediyoruz."

"Laboratuvar altyapısına sahip olmak istiyoruz"

Şahin, TSE olarak helal belgelendirmenin laboratuvar altyapısına sahip olmak istediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Helal belgelendirmesi yapmak isteyen bizim kültür ve inanç coğrafyamızdaki diğer ülkelerin belgelendirme kuruluşlarının altyapılarını güçlendirmek anlamında yapılacak faaliyetlere destek olmak istiyoruz. Çünkü biz 67 yıllık geçmişi olan ve dünyadaki bütün standardizasyon kuruluşlarının üyesi durumunda bulunan çok köklü bir kuruluşuz. Bu misyonumuzu helal belgelendirmesi alanında da bütün İslam coğrafyasında ve bütün kültür coğrafyamızda yaygınlaştırmak istiyoruz."