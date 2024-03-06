Ekonomi

TSE'den Erzurum'da sektör buluşmaları

Şahin:

"TSE'nin hedefi Türkiye'nin helal pazarında lider ülkelerden biri olmasıdır"

ERZURUM - Türk Standartları Enstitüsü'nün Türkiye'nin birçok ERZURUM - Türk Standartları Enstitüsü'nün Türkiye'nin birçok şehrinde iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcilerle bir araya gelmek için başlattığı "TSE Sektör Buluşmaları Toplantısı"nın 10.'su Erzurum'da gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, ilgili paydaşlar ve davetliler katıldı. Başkan Şahin, "Dünyada ilk kez Enstitümüz tarafından geliştirilmiş Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgelendirmesi ile dünyada kış sporunun merkezlerinden biri haline gelen Erzurum'un, özellikle gün geçtikçe büyüyen turizm sektörüne, önemli bir katma değer sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç da toplantı öncesi bir konuşma yaptı.

"Hizmet çeşitliliğini artırıyoruz"

Toplum tarafından "güven müessesesi" olarak bilinen ve ülkemizin belgelendirme hizmeti veren kamu kuruluşu olan TSE'nin, sahip olduğu bu haklı sıfatı bugün olduğu gibi yarın da sürdüreceğini belirten TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Küreselleşen dünyada tüm işletmelerin tek pazarda rekabet ettiği muhakkaktır. Bu maksatla ülkemizin rekabet gücünü artırmak, standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanında dünyada önde gelen kuruluşlardan biri olmak için var gücüyle çalışan Türk Standartları Enstitüsü, kaliteli üretim ve hizmeti teşvik etmek ve yaygınlaştırmak için çeşitli yol haritaları çizmekte ve bilimsel, teknik konuları takip ederek hizmet çeşitliliğini arttırmaktadır" dedi.

"Bir medeniyetin mirasını devraldık"

Yüzlerce yıl öncesinden Osmanlı Devleti'nde çıraklık ve esnaf loncalarının yetiştirdiği iyi bir eğitici ve aynı zamanda bir nevi muayene elemanı vazifesi üstlenmiş ustalar sayesinde, yaptığı işlerde belirli kaliteyi yakalamış, eğittikleri çırakları da bu kalite düsturlarına göre yetiştirmiş bir medeniyetin mirasını devraldıklarını vurgulayan Şahin, "Standardizasyonda ağırlık, ölçü ile ilgili belirlediği kalite standardı ile tespitler yapan atalarımızın uygulamalarını bir örnekle anlatmak isterim. Malumlarınız olduğu üzere, o yıllarda ayakkabıcı esnafının yaptığı ayakkabılar istenen kalitede olmazsa, bu konuda gelen şikayetlere Ahi teşkilatı el koyardı. Ahi lideri bu esnafın o kötü pabucunu dama atar ya da dükkanına astırırdı. Böylece yaptığı kötü ayakkabısı teşhir edilen kişi aynı şeye devam ederse orada iş yapamaz hale gelirdi. Günümüzde de sıklıkla kullandığımız, gözden düşmek manasına gelen bir deyim var: pabucu dama atılmak. Bu deyimin hikayesi de bize kalite ve standartlara uyma hususunda medeniyetimizde asırlardan beri üreticiyi ve tüketiciyi koruyucu faaliyetler sürdürülmekte olduğunu ispatlamaktadır. İmalat ve tüketim faaliyetleri açısından üreticinin ve tüketicinin faydalarının korunması ve ülke genelinde uygun değerde faydanın elde edilmesinde, standardizasyonun ve kalitenin önemi büyüktür. Rekabette rakiplerine göre, kalite, maliyet ve hız üstünlüğü sağlayan kuruluşlar diğerlerine göre önde olmayı başarmaktadır. Bu anlamda kalite doğru bir şekilde geliştirildiğinde; hataları önler, düzeltici faaliyetleri azaltır, üretim verimliliğini arttırır, gecikmeleri ortadan kaldırır ve maliyetleri düşürdüğü gibi hız avantajı da sağlar." diye konuştu.

"Teknolojik gelişmeleri yönlendirmede önemli rol"

Bilimsel esaslara göre ülkenin ihtiyaçlarını tespit eden TSE'nin bu ihtiyaçlara cevap verecek imalat faaliyetlerini ve teknolojik gelişmeleri yönlendirmede önemli rol oynayan, milli standardizasyon ve uygunluk değerlendirme Türk Standartları Enstitüsü'nün, ülkemizin ekonomide gelişmesini sağlamak için güvenli üretim ve tüketimin kontrolünü sağladığını ifade eden Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün gururla bahsettiğimiz birçok proje; lisanslama, eğitim, gözetim, muayene, laboratuvar hizmetleri ve helal uygunluk gibi pek çok alanda TSE tarafından belgelendirme sürecine tabi tutulmaktadır. Ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda tercih edilen, yönlendirici ve öncü bir kuruluş olan TSE'nin iş birliğiyle Doğu Anadolu Bölgemizdeki iş dünyamızın farklı sektörlerinden temsilcilerin bir araya geldiği bu buluşmanın, sektöre hayırlar getirmesini temenni ediyor, güçlü Türkiye için çalışan herkese hayırlı çalışmalarında başarılar diliyorum."

"TSE'nin hedefi Türkiye'nin helal pazarında lider ülkelerden biri olmasıdır"

Erzurum'da gıda sektörüne yönelik başta ürün belgelendirme olmak üzere, gıda laboratuvarlarındaki test hizmetleri ve birçok alanda verilen eğitim ve hizmet çeşitliliğine de dikkate çeken Şahin, "Bu hizmetlerimizden biri de helal belgelendirme. Helal alanında ülkemizde en güçlü test, belgelendirme ve akreditasyon altyapısına sahip olan TSE'nin öncelikli hedefi, İslam dünyasının lider ülkelerinden biri olan Türkiye'nin, bugün küresel çapta trilyon dolarlarla ifade edilen helal pazarında da lider ülkelerden biri olmasıdır. İnşallah bu hedefe, sizlerle beraber çalışarak, hep birlikte üreterek kısa sürede ulaşacağız" dedi.

"Standartlara uygun yapılan binalarda şüpheye yer yoktur"

Ülkemizin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatan Şahin, yeni yapılacak binalarda özellikle TSE belgeli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "TSE belgesinin varlığının doğrulanması önemlidir, çünkü standartlara uygun yapılan binaların güvenlik ve sağlamlığı konusunda şüpheye yer yoktur. Enstitümüzle, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında geçtiğimiz yıl imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, deprem bölgesi başta olmak üzere TOKİ tarafından imalatı yapılan inşaat faaliyetlerinde kullanılacak yapı malzemelerinin deney ve uygunluk değerlendirmelerine ilişkin planlamanın yapılması Enstitümüzce yapılıyor" şeklinde konuştu.

"TSE toplumda güven müessesi"

Vali Mustafa Çiftçi, TSE'nin sahada birebir temaslarının olmasının ve problemlere yönelik çözüm üretmesinin değerli olduğunu söyledi. Vali Çiftçi, "Toplumumuzda güven müessesi olarak bildiğimiz ve ülkemizin belgelendirme hizmeti veren kamu kurulu olan TSE, sahip olduğu haklı sıfatı bugün olduğu gibi yarın da sürdürecektir. Bu maksatla ülkemizin rekabet gücünü artırmak, standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanında dünyada önde gelen kuruluşlardan biri olmak için var gücüyle çalışan TSE, kaliteli üretim ve hizmeti teşvik etmek ve yaygınlaştırmak için çeşitli yol haritaları çizmekte, bilimsel ve teknik konuları takip ederek hizmet çeşitliliğini artırmaktadır" dedi.

Konuşmalardan sonra TSE uzmanları ile katılımcıların karşılıklı bilgi alışverişi yaptıkları bölüme geçildi.