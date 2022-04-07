TSE ile TÜBİTAK BİLGEM arasında siber güvenlik eğitimi alanında iş birliğine gidildi - Son Dakika
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TSE ile TÜBİTAK BİLGEM arasında siber güvenlik eğitimi alanında iş birliğine gidildi

07.04.2022 13:50

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) arasında siber güvenlik eğitimleri ve sınav danışmanlık hizmetine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) arasında siber güvenlik eğitimleri ve sınav danışmanlık hizmetine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Siber Güvenlik Eğitimleri Çerçeve Protokolü'nün TSE Teknik Kurul Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada daha önce bir tercih olan dijital dönüşüm kavramının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Mandal, 2020'nin başından itibaren dünyada en çok konuşulan güvenlik konularının biyogüvenlik, gıda arz güvenliği ve siber güvenlik olduğunu dile getirerek, "Çünkü bu kadar dijitalleşmenin beraberinde getirdiği birtakım riskler bulunuyor." dedi.

Dijitalleşen bir ortamda sistemler ile kurumların altyapılarının siber güvenlik açısından yeterliliği ve yetkinliğinin önemine işaret eden Mandal, bu süreçte yetkinliklerin aktarılması konusunda TSE ve TÜBİTAK'ın görevlerine değindi.

"Ülkemizin rekabet gücünü sürekli kılacak"

TSE Başkanı Adem Şahin de Enstitünün, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine hızlı ve güçlü bir şekilde geçişini sağlamak amacıyla başlattığı belgelendirme, test ve eğitim hizmetlerine devam ettiğini ifade ederek, ihtiyaç duyulan alanlarda siber güvenlik standartları oluşturulması konusunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK iş birliğiyle yürüttükleri faaliyetleri anlattı.

Protokolün, TÜBİTAK BİLGEM tarafından TSE'nin belirleyeceği katılımcılara verilecek siber güvenlik eğitimleri ve sınav danışmanlık hizmeti kapsamındaki uygulama esaslarını oluşturacağını söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"Protokol, hizmete ilişkin TSE ve TÜBİTAK BİLGEM arasındaki iş birliği ilkelerini ve ilgili diğer teknik ve idari düzenlemeleri kapsıyor. Önemli bir alanda, ülkemizin rekabet gücünü sürekli kılacak, özgün, katma değeri yüksek teknolojileri geliştiren TÜBİTAK BİLGEM ile iş birliği protokolü imzalamaktan memnuniyet duyuyoruz."

Şahin, Protokol'ün hayırlı olmasını diledi ve hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Mandal ile Şahin, Siber Güvenlik Eğitimleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.

TSE ile TÜBİTAK BİLGEM arasında siber güvenlik eğitimi alanında iş birliğine gidildi
TSE ile TÜBİTAK BİLGEM arasında siber güvenlik eğitimi alanında iş birliğine gidildi
TSE ile TÜBİTAK BİLGEM arasında siber güvenlik eğitimi alanında iş birliğine gidildi

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TSE ile TÜBİTAK BİLGEM arasında siber güvenlik eğitimi alanında iş birliğine gidildi - Son Dakika


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