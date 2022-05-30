TSE'nin 61. Olağan Genel Kurulu - TSE Başkanı Adem Şahin

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, 61. Olağan Genel Kurul'da görevi devredeceğini belirterek "Yeni yönetimde görev alacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Kurumun idari ve teknik kapasitesini geliştireceklerine ve daha rekabetçi bir yapı inşa edeceklerine inanıyorum." dedi.

Şahin, TSE'nin 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Enstitü olarak, Bakanlığın rotasını çizdiği Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, sanayi stratejisiyle uyumlu bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye'yi uluslararası ve bölgesel kuruluşlarda, en iyi ve etkili şekilde temsil ettiklerinin altını çizen Şahin, "Enstitü olarak hedeflerimizi üç başlık üzerine inşa ediyoruz. Bunlardan ilki, 'standart hazırlama süreçlerinde küresel alanda belirleyici ve söz sahibi bir kuruluş olmak'. Çünkü biz, standardizasyon faaliyetlerini ekonomik büyümenin ve sürdürülebilirliğin hayati unsurlarından biri olarak görüyoruz. Dünya ekonomisine yön veren ülkelere bakıldığında bu ülkelerin standardizasyon faaliyetlerine büyük önem atfettiği açık bir biçimde ortadadır. Sanayimizi güçlü ve sürdürülebilir kılmak için birçok alanda strateji oluşturan Enstitümüz sanayi ve teknoloji ekosistemimizin gelişimine standardizasyon boyutuyla önemli katkılar sağlıyor." diye konuştu.

Şahin, Enstitünün temel hedeflerini oturttuğu diğer bir başlığın da ulusal ve uluslararası alanda stratejik ve öncelikli sektörler başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan uygunluk değerlendirme hizmetlerinde pazar payını artırmak olduğunu söyleyerek bu doğrultuda geniş yelpazedeki ürün ve sistem belgelendirmeleriyle, 11 yerleşkedeki 29 deney ve kalibrasyon laboratuvarında verdikleri hizmetlerle ve ülkenin büyüme modelini destekleyen projeleriyle ve paydaşlarla kurdukları verimli iş birlikleriyle ekonomiye önemli katkılar sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Hedeflerin temelini oluşturan son başlığın ise sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapı ve iş yöntemlerini geliştirerek planlı, kaliteli, düşük maliyetli hizmet üretimi ve denetimini gerçekleştirecek sistemler kurmak olduğunu anlatan Şahin, " İhracat, ithalat ve piyasa gözetimi alanında ihtiyaç duyulan hizmetlerin karşılanmasına ve Enstitünün ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak yeniden yapılandırma çalışmalarını da sürdürüyoruz. Muadil kuruluşlarla imzaladığımız anlaşmalarla ülkemizin dış ticaretine katma değer sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda yeni bir yönetim belirleneceğini ve görevi devredeceklerini belirten Şahin, "Yeni yönetimde görev alacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Kurumun idari ve teknik kapasitesini geliştireceklerine ve daha rekabetçi bir yapı inşa edeceklerine inanıyorum." diye konuştu.