TSE, Türk baklavasının şeker oranını düşürdü

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) daha önce belirlediği baklavanın standardında değişikliğe giderek şeker oranını yüzde 35-45'ten yüzde 30-42'ye indirdi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TSE, 2015'te "Türk baklavası" standardını belirleyerek kabul etmişti. Söz konusu standartla baklavanın hazırlanışı ve kullanılması gereken malzemeler kurallara bağlanmıştı.
Kendine has içerik ve üretim yöntemiyle Türk baklavasının tarifi TSE standardında şöyle yer alıyor:
"Sert buğday unu veya özel amaçlı un, yumurta, tuz ve su karışımından elde edilen sert hamura, sert buğdaydan elde edilen buğday nişastası serpilerek, hamurun tekniğine uygun olarak açılması, içine veya arasına kaymak, tereyağı veya tereyağının eritilerek saf hale getirilmiş sade yağ, çeşnisine göre Antep fıstığı içi, ceviz içi veya bölgesine göre fındık içi veya badem içinin eklenmesinden sonra mevzuatlarda katılmasına izin verilen katkı maddelerinin bir veya birkaçının katılarak veya katılmadan çeşidine göre dilimlendikten sonra uygun sıcaklık ve sürede pişirilip, beyaz şekerin su ile kaynatılmasıyla (limon suyu veya limon tuzu eklenmiş) elde edilen şerbet ilave edilmiş mamul."
Tip özellikleri
Baklava şerbet ekleme oranına ve kaymak eklenip eklenmemesine göre, yaş baklava, kuru baklava olmak üzere iki tip olarak belirlendi.
Tip özelliklerinde ise yaş baklavada şeker oranı yüzde 30-42, kuru baklavada şeker oranı ise yüzde 25-30 olması gerekecek. Kuru baklavada çeşni altında kaymak bulunmayacak.
TSE'nin daha önce belirlediği baklava standardında yaş baklavadaki şeker oranı yüzde 35-45 olarak belirlenmişti.
"Glikoz şeker olarak kullanılmamalı"
Sıtkı Usta ailesinden Yusuf Altunbay, bayramın yaklaşmasıyla yoğunluklarının arttığını belirterek, son 1 hafta kala vardiyalarını 2-3'e çıkardıklarını söyledi.
Havaların ısınmasıyla soğuk baklavaya talebin olduğunu ifade eden Altunbay, şunları kaydetti:
"Genel olarak klasik fıstıklı baklavamız ve kadayıfımız tercih ediliyor. Tatlı üretiminde malzeme kalitesi çok önemli. Bunların içinde de yağ, şekerin kaliteli olması gerekiyor. Merdiven altı üretim yapan yerlerden asla alınmamalı. Fıstık kalitesine çok dikkat edilmeli. Glikoz, şeker olarak hiç kullanılmaması gerekiyor. Biz ürünlerimizde pancar şekeri kullanıyoruz. Bunlara kesinlikle dikkat edilmeli."
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