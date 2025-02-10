TSKB, Global 100 Listesine Girdi

Ekonomi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Corporate Knights'ın hazırladığı "Global 100" listesine girerek, sürdürülebilirlik alanındaki performansıyla dünya genelinde öncü bankalar arasında yer aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak kalıcı değer yaratmayı amaçlayan TSKB, sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi proje ve faaliyetleriyle uluslararası listelerde üst sıralarda yer alıyor.

Banka, son olarak, merkezi Kanada'nın Toronto ilinde bulunan Corporate Knights'ın hazırladığı Global 100 listesine girmeyi başardı.

Kamuya açık bilgilerle yapılan değerlendirmelerde, Corporate Knights'ın 2005'ten bu yana yayımladığı Global 100 listesinde yer alan kurumlar, iş modelleri, insan kaynakları uygulamaları, yönetim kurulu yapılanmaları, tedarik zinciri yönetimi ve ücretlendirme politikaları gibi farklı sermaye öğeleriyle ilişkili çeşitli sürdürülebilirlik unsurlarındaki performanslarıyla değerlendiriliyor.

Listede 10 global banka arasına giren tek Türk bankası olan TSKB, sürdürülebilir değer yaratma modeli ile ön plana çıkıyor.