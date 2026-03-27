TSKB GYO ve TAD\'dan Alzheimer İçin İşbirliği

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (TSKB GYO), Türkiye Alzheimer Derneği (TAD) ile alzaymır hastalarına ve ailelerine destek olmayı hedefleyen işbirliği protokolü imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TSKB GYO, işbirliğiyle, alzaymır hastalarına ve ailelerine destek sağlanmayı, toplumsal bilinç ve farkındalığın artırmayı hedefliyor.

Alzheimer Gündüz Yaşam Evi'nde düzenlenen imza töreni, TAD Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Şahinöz ve TSKB GYO Genel Müdürü Cengaver Yıldızgöz'ün katılımıyla gerçekleşti.

İşbirliği kapsamında, TSKB GYO ve TAD, toplumu alzaymır hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirme, eğitim programları düzenleme ve TAD'ın faaliyetlerini destekleme alanlarında ortak projeler yürütecek.

TAD, hastalardan etkilenen bireylerin ve ailelerin yaşam kalitesini artırmayı öncelikli hedef olarak belirlerken, bakanlıklar, üniversiteler, sağlık kurumları ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Dernek, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bağlı danışma kurulunda görev yaparak alzaymır ve yaşlı sağlığı konularında politika geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen TSKB GYO Genel Müdürü Cengaver Yıldızgöz, bu yıl 20. yılını kutladıklarını belirtti.

Faaliyetleriyle ekonomik, sosyal sorumluluk projeleriyle de kültürel kalkınmaya katkı sağladıklarını aktaran Yıldızgöz, "Türkiye Alzheimer Derneği ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğinin, bir sosyal sorumluluk projesi olmanın dışında, toplumda farkındalık yaratacak eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını güçlendirecek bir adım olduğuna inanıyoruz. TSKB GYO olarak, sürdürülebilir ve etkili sosyal projelere yatırım yapmayı önemsiyor ve önceliklerimiz arasında tutuyoruz." ifadelerini kullandı.