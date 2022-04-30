TŞOF Başkanı Apaydın: "Emek olmadan hiçbir şey olmaz" - Son Dakika
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TŞOF Başkanı Apaydın: "Emek olmadan hiçbir şey olmaz"

30.04.2022 09:56
TŞOF Başkanı Apaydın: "Emek olmadan hiçbir şey olmaz"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın "Emek olmadan hiçbir şey olmaz" diye konuştu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın "Emek olmadan hiçbir şey olmaz" diye konuştu.

Bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Keyif alarak yapılan her iş güzeldir. Fakat en güç işi yapmak işsiz gezmekten iyidir. Emek olmadan hiçbir şey olmaz. Emeğini satıp, helal yoldan ayrılmadan evine ekmek götüren başta emekçi şoförlerimiz olmak üzere 1 Mayıs İşçi Bayramını tüm şoför camiası adına kutluyor, İşçi ve emekçinin hakkını aldığı bir dünya düzeni diliyorum" dedi.

"İşte başarı sağlamak için çalışanın hakkını vermeliyiz"

Çalışanların emekleri konusunda hakkı gözeterek saygılı davranılması gerektiğini belirten TŞOF Başkanı Apaydın, "Emek en kutsal değerdir. Bu değerin karşılığını bulması için işçi ve emekçinin haklarını korumalı, kar etme düşüncesi ile emekçinin haklarını sekteye uğratmamalıyız. Emeğimizin karşılığını almak için dayanışma içerisinde olmalı. Ülke ekonomisine katkı sağlayarak aydınlık geleceklere yol almalıyız. Emektarın, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tüm şoför camiası adına kutluyor, bu özel günün bayram havasında geçerek kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Fevzi Apaydın, Türkiye, 1 Mayıs, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TŞOF Başkanı Apaydın: 'Emek olmadan hiçbir şey olmaz' - Son Dakika


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