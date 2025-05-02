TT Ventures, Girişimcileri Stanford'da Destekledi - Son Dakika
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Ekonomi

TT Ventures, Girişimcileri Stanford'da Destekledi

TT Ventures, PİLOT girişimcilerine yönelik globalleşme programını Stanford Üniversitesi'nde düzenledi.

02.05.2025 14:12
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Türk Telekom'un girişimcilere yatırım yapan şirketi TT Ventures, PİLOT girişimcilerine özel olarak tasarlanan globalleşme programını Stanford Üniversitesi'nde gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital geleceğini şekillendirmek için inovasyon kültürünü geliştirmek ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, girişimlerin küresel pazarlarda büyümesini destekleyecek çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, TT Ventures PİLOT girişim hızlandırma programı girişimleri için Stanford Global Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde tasarlanıp sunulan yurt dışı globalleşme programı tamamlandı.

Program kapsamında girişimler kendileri için özel hazırlanan eğitimlere, çalıştaylara, yatırımcı sunumu etkinliklerine katılma fırsatı yakaladı.

Dünyanın önde gelen yatırımcıları, fikir liderleri ve teknoloji devleriyle bir araya gelen girişimciler, işlerini dünya standartlarına taşıma ve küresel ağlara erişme imkanı buldu.

Programa, veri odaklı pazarlama çözümleriyle Hardal, yapay zeka teknolojisiyle çalışan verilerini işleyerek verimliliği artıran T4 People Analytics, finansal çözümler sunan Finsmart AI, yapıların sağlık durumunu ölçen çözümleriyle Sensed AI, kişiselleştirilmiş eğitim platformu Archi's Academy, mobil oyun geliştiricileri için çözümler sunan App Nava, görsel veri ve kamera görüntüsü anonimleştirme çözümüyle Syntonym, bulut tabanlı insan kaynakları çözümleriyle KolayIK, bulut tabanlı tedarik çözümleriyle Teamprocure ve blokzincir tabanlı enerji ticareti platformu Blok-Z'den oluşan 10 ekip katıldı.

"Bugüne kadar 121 girişime 3,2 milyon dolarlık nakit ve yatırım desteği sağladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, girişimlere yatırım yapmakla kalmadıklarını aynı zamanda onların küresel ölçekte büyümesini desteklemek için stratejik adımlar attıklarını belirtti.

Stanford Üniversitesi'ndeki programın, girişimlerin gelişmesi ve uluslararası ölçekte değer yaratması adına büyük önem taşıdığının altını çizen Özhan, TT Ventures olarak buradaki ekosistemle yakın çalıştıklarını aktardı.

Özhan, "Programın yanı sıra özellikle burada organize ettiğimiz birebir yatırımcı görüşmeleri girişimlerimizin yeni yatırımcılarla tanışması ve globalleşmesi adına değerli fırsatlar sunuyor. TT Ventures PİLOT ile Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini desteklemeyi ve gelişmiş bir inovasyon kültürüyle yeni 'unicorn'lar ortaya çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu amaçla yenilikçi girişimlere kapsamlı fırsatlar sunarak gelişmiş inovasyon kültürüyle sürdürülebilir bir girişimcilik ekosistemi yaratmayı amaçladıklarına işaret eden Özhan, şunları kaydetti:

"TT Ventures PİLOT ile bugüne kadar 121 girişime toplamda 3,2 milyon dolarlık nakit ve yatırım desteği sağladık. Bu girişimlerden 69'u yerli ve yabancı yatırımcılardan toplam 55 milyon dolarlık yatırım aldı. PİLOT mezunu girişimlerin portföy değeri 2024 yıl sonu itibarıyla 364 milyon dolara ulaştı. Girişimlerimiz Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya, Asya'dan Avrupa'ya dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteriyor. Buradaki en önemli noktalardan biri girişimlerin global ekosistemin dinamiklerini doğru tahlil edip Türkiye'ye faydalı çıktılar ve ödevlerle dönmeleridir. Öte yandan Silikon Vadisi'nde bulunan ofisimiz girişimlerimizin dünyaya açılması için önemli bir kapı. Bu ofis ile Türkiye'den çıkan değerli fikirleri Silikon Vadisi üzerinden global pazarlara açılmasında köprü oluyoruz. Girişimlerimizin, dünyanın pek çok noktasında, hayatın tüm alanlarında değer yaratan çözümler sunması bizim en büyük motivasyon kaynağımız."

Kaynak: AA

Türk Telekom, Teknoloji, Ekonomi, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TT Ventures, Girişimcileri Stanford'da Destekledi - Son Dakika

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