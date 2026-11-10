TTSO, AB projelerinde yatırımcılarla enerji ve altyapı sorunlarını görüştü

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezince yürütülen projeler hakkında yatırımcılarla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda yatırımcıların talepleri ve çözüm önerilerinin de istişare edilerek projelerin altyapı ve enerji sorunları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, yatırımcıların sorunlarına çare bulmak için çalıştıklarını, her konuda yardıma hazır olduklarını belirtti.

Turizm projelerinin de görüşüldüğü toplantıya, TTSO Başkan Yardımcısı Bekir Aktürk ve Özcan İlarslan, Yönetim Kurulu üyeleri Cafer Kurt, İlyas Bektaş ve Barış Sancak ile yatırımcı firma temsilcileri ve Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi uzmanları da katıldı.