TTSO\'dan TOBB\'a İstişare

Ekonomi

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen iş dünyası istişare toplantısına katıldı. Coşkun, toplantının ardından TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelerek odanın sorunlarına dair bilgilendirmede bulundu.

TTSO tarafından yürütülen çalışmalar ve yapılması planlanan projelere ilişkin TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na bilgi aktardıklarını belirten Hasan Hüseyin Coşkun, "Üyelerimizden gelen talep ve öneriler ile yaşanan sıkıntılar, bölgemize ve üyelerimize fayda sağlayacak çalışmaları Hisarcıklıoğlu'na aktardık. Yine 9 yıldır devam eden, aynı zamanda Meclis Başkan Vekilimiz Celal Ataş'ın Başkanlığını yürüttüğü, yaklaşık 58 girişimci sanayi esnafımızın üyesi olduğu Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi'nin yaşadığı sorunların çözümü için gerekli desteğin verilmesi talebini dile getirdik. Özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere ilimizde kamu kaynaklarının ve kamu kurumları tarafından yürütülen proje ve hizmetlerde yerel üyelerimizin dikkate alınması son zamanlarda yoğun göç veren ilimizin gençlerinin istihdam edilmesinin Tunceli'nin gelişmesinde önemli katkıları olacağını dile getirdik" dedi.

Coşkun, yoğun programına rağmen kendilerine vakit ayıran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti. - TUNCELİ