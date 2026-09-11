TTYD Başkanı Narin: Turizm yatırımları gelecek yıldan itibaren artışa geçecek - Son Dakika
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TTYD Başkanı Narin: Turizm yatırımları gelecek yıldan itibaren artışa geçecek

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Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, önümüzdeki yıldan itibaren turizm yatırımlarının artış eğilimine gireceğini beklediklerini söyledi. Narin, turizmin 52 farklı sektöre etkisi olduğunu belirterek sektörün finansmana ulaşım koşullarında iyileşme sağlanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, gelecek yıldan itibaren ülkede turizm yatırımlarının daha fazla artacağını öngördüklerini söyledi.

Narin, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Bursa'da AA muhabirine dünyada yaşanan savaşların turizm hareketlerini etkilediği bir yıl geçirdiklerini anlattı.

Temmuzdan itibaren durumun toparlandığını belirten Narin, son çeyrek rakamlarının iyi olacağını düşündüğünü kaydetti.

Narin, Antalya turizminde biraz düşüş olduğunu ancak bunun dengelenebileceğini dile getirerek, "Bu savaş ortamında ve dünyanın genel konjonktüründeki sıkıntılar içerisinde fevkalade bir başarıdır yine. Olumlu bir çizgi olarak görmeliyiz." dedi.

Bu senenin rakamlarından dolayı orta vadeli programda bazı değişikliklere gidildiğini vurgulayan Narin, şöyle konuştu:

"Sektörün finansmana ulaşım koşullarında iyileşme sağlanması önemli. Onların çözülmesi veya tedbirler alınması lazım. Turizm artık ekonomide Türkiye'nin taşıyıcı kolonu. Önümüzdeki sene ve sonrasında daha da güçleneceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla gelir rakamları açısından genel olarak olumlu bir sene diyebiliriz. Maliyetler açısından da zorlayıcı bir yıl olduğunu söyleyebilirim."

"52 farklı sektöre etkisi var"

Narin, her ilinde farklı güzellikler bulunan Türkiye'nin tam bir turizm ülkesi olduğunu ifade etti.

İç turizmin daha fazla hareketlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Narin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ'ı kapsayan turizmde yeni bir eylem planı ortaya kondu. Ülkemiz turizmi sevdi, ekosistemin oturdu, aynı zamanda da ekonominin taşıyıcı kolonu oldu. 52 farklı sektöre etkisi var. Dolayısıyla turizmin çalışması bütün diğer sektörleri de hareketlendiriyor. Türk yatırımcısı da teveccüh etti, sevdi. İnsanımız da sevdi. Dolayısıyla önümüz ülke içinde de açık. Turizme olumsuz bakmıyoruz çünkü bizim için misafir her şeyden önemlidir."

Türkiye'de son dönemde özellikle renovasyon ve modernizasyon gibi daha mikro ölçekte yatırımların yapıldığını, makro ölçekteki yatırımların ise Kültür ve Turizm Bakanlığının açtığı tahsisler üzerinden gerçekleştirildiğini anlatan Narin, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde haklı olarak sıkı para politikası uygulanıyor. Ekonominin böyle yönetilmesi gerekiyor. Bu sebeple yatırımı çok cazip gelmeyen bir ortam oldu. Önümüzdeki yıldan itibaren turizm yatırımlarının artış eğilimine gireceğini bekliyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TTYD Başkanı Narin: Turizm yatırımları gelecek yıldan itibaren artışa geçecek - Son Dakika

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